Tontilla olevat olevat vuokratalot sekä Kesti-Maarian rakennus puretaan ja asukkaille rakennetaan uusi kerrostalo toisaalle Naantaliin.

Naantalin keskustaan on määrä rakentaa uusi kylpylähotelli 200 metrin päähän Naantalin keskiaikaisesta luostarikirkosta. Työnimenä hankkeella on Boutique Spa-Hotel Kestimaaria.

Näkymä Tuulensuunkadun ja Maariankadun risteyksestä.

Kaupunki ja hanketta eteenpäin vievä naantalilaislähtöinen liikemies Esa Ranta saksalaisesta Kurland GmbH:sta tiedottivat suunnitelmista tiistaina. Kaupunki oli aiemmin pysynyt hankkeesta vaitonaisena, mutta esteet poistuivat kaupunginhallituksen tehtyä ensimmäiset alustavat päätökset maanantaina.

Spahotellilta on 200 metriä luostarikirkolle.

Ulkoallas pidetään lämpöisenä talvellakin.

Suunnitelmat ovat vielä alustavia, mutta havainnekuvia jo on. Toimitusjohtaja Ranta arvelee, että hotellihuoneita voisi tulla 80. Havainnekuvista näkee, että ulkoilmaan, kiinni hotellirakennukseen rakennetaan iso uima-allas. Lämmitettävänä se tulee ympärivuotiseen käyttöön.

”Kylpylästä ei tule mikään isojen massojen spa. Uskon että kesäaikaan kysyntää voisi olla isommallekin spalle, mutta haluamme satsata laatuun”, Ranta sanoo. Hänen mukaansa vastaavantyyppisiä on muualla Euroopassa, esimerkiksi Alpeilla, muttei Suomessa.

Ranta perustelee uskoaan hankkeeseen sillä, että vapaa-ajanpalveluiden käyttö on lisääntynyt ja että Naantali jo nyt on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista.

”Se mahdollistaa tämän uuden hankkeen läpiviennin aikuisten ihmisten kohderyhmälle.”

Naantalin kirkkoon on Kesti-Maariasta rapiat 200 metriä.

Vuokrataloja on kaksi. Ne on rakennettu 1970-luvulla.

Tulevan kylpylän tontti kuuluu kaupungille. Osa siitä on vuokrattuna vuoden 2032 kesäkuuhun saakka Asunto oy Marianrinteelle ja sen kahdelle vuokratalolle. Hotellin tieltä joudutaan purkamaan myös Naantalin omistama Kesti-Maarian talo, joka on tällä hetkellä kulttuuri- ja liikuntakäytössä.

Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen sanoo, että hanke on ottanut aikaa siksi, että asukkaille on haluttu varmistaa korvaavat asunnot.

Leppänen katsoo, että kaksi spa-hotellia Naantalissa tukevat toisiaan ja nostavat Naantalin brändiä.

”Ne lisäävät rannan ravintoloiden käyttäjäpotentiaalia. Näemme että suomenkielinen saaristo alkaa Naantalin keskustasta, ja tämä tukee saaristomatkailun kehittymästä. Varmasti tämä lisää sitä vuorokausien määrää mitä täällä vietetään.”

Hanke etenee siten, että Marianrinteen asukkaille rakennetaan uusi kerrostalo ns. valtion virastotalon tontille toisaalla Naantalissa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan sinne nykyisellä vuokratasolla vuoden 2026 alussa. Sen jälkeen vuokratalot puretaan ja kylpylä rakennetaan. Sen on määrä olla valmis käyttöön otettavaksi vuodenvaihteen 2027–28 tienoilla.

Sisänäkymää kylpylähotellista.

Esa Ranta ei halua vielä antaa hankkeelle kustannusarviota, vaan ensin on saatava investorit ja sijoittajat mukaan.

Kylpyläalalle Ranta on aikanaan lähtenyt Naantalin Kylpylästä, Naantalin nykyisestä ainoasta kylpylästä. Sillä hän on jatkanut.

”Siitä lähdin Turkuun Karibia-hankkeeseen, jossa olin osakkaana. Oman yrityksen kanssa aloin myydä konsulttipalveluita, ja se poiki Flamingon kokonaisuuden Vantaalla.”

Saksalaisen Kurland GmbH:n Ranta osti noin 10 vuotta sitten ja muutti silloin Saksaan.

”Me teemme Kurlandissa paljon erilaisia tuotteita, hoitoaineita, koneita, kosmetiikkaa. Myös kiinteistönkehitystä meillä on ollut ympäri Eurooppaa.”

Autopaikkoja tulee kahteen kerrokseen, ehkä kolmeenkin.

Yhteistyökumppanikseen Naantalissa Ranta valitsi Sigge Arkkitehdit, joka on suunnitellut kaupungissa monia muitakin kohteita kuten Estellen ja Victorian kerrostalot keskustassa. Hänen mukaansa Sigge on sopiva suunnittelija kohteelle, joka on arvokkaalla paikalla Kirkkopuiston kupeessa.

”Haluamme tuoda esille naantalilaista vanhaa kylpyläkulttuuria unohtamatta vanhaa arkkitehtuuria”, sanoo Sigge Arkkitehtien toimitusjohtaja Pekka Mäki.

Mäki kertoo, että spa-hotellin isot massat tehdään muutamiin osiin, eikä kokonaisuus siksi näytä massiiviselta.

”Ajatus on tehdä ulkospa-maailma. Sillä saadaan uutta, ja saadaan terassit aukeamaan lounaaseen.”

Ajatusmalleina ovat pienimittakaavaisuus ja naantalilainen puuarkkitehtuuri.

Autoille on tarkoitus rakentaa paikoitusta maan alle ainakin kahteen kerrokseen, ja paikoituskellariin on tarkoitus ajaa Maariankadulta.

Autopaikkoja saatetaan tarjota hotellin asukkaiden lisäsi matkailijoille ja naapuruston asukkaille. Katujen varsilta ei parkkipaikkoja ole tarkoitus vähentää.

Asunto oy Marianrinteen hallituksen puheenjohtaja Raimo Laine sanoo, että vuokratalojen asukkaat ovat suhtautuneet hankkeeseen pääasiassa myönteisesti.

”Kaupungin suunnitelmat ovat merkittäviä. Tärkeintä on se, miten turvataan nykyisten asukkaiden asuntojen saanti. 50 asunnossa asuu pääsääntöisesti vähävaraisia ihmisiä, joten uuden kerrostalon asunnoista voisi 2/3 olla yksiöitä. Nyt on hyvä aika tehdä hyviä ratkaisuja kun ei ole liian kiire”, sanoo Laine.