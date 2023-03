Afganistanista Suomeen muuttanut Javid Zamani on syvästi masentunut: Perhe on keskeinen mielen­terveyden kannalta

Suomen kansalaisuuden saanut Javid Zamani käy töissä autotehtaalla mutta pysyttelee vapaa-ajalla neljän seinän sisällä. Hän on vakavasti masentunut, koska vaimo ei ole päässyt Suomeen.

Afganistanilaistaustainen Javid Zamani on Suomen kansalainen, mutta hänellä on afganistanilainen vaimo, joka asuu edelleen Afganistanissa.

Javid Zamani, 30, avaa tulijalle kotinsa oven ja pahoittelee hajua.

”Vanha rakennus”, hän selittää.

Haastattelua edeltävänä päivänä Zamani on siivonnut pienen yksiönsä huolellisesti. Hän on asettanut tarjoilulautaselle Pågen-korvapuusteja ja ostanut koriin omenoita.

Tämä on asunto, jossa kuluu Zamanin kaikki vapaa-aika. Uudenkaupungin autotehtaalla työskentelevä mies ei työpäiviensä jälkeen tapaa ketään, ei mene minnekään eikä juttele kenenkään kanssa.

”Minulla ei ole elämää. Yritän pysyä kaukana kaikista ihmisistä, sillä en pysty luottamaan enää kehenkään. Olen todella masentunut.”

Afganistanilaistaustainen Zamani saapui Suomeen noin 16 vuotta sitten 14-vuotiaana yksinäisenä turvapaikanhakijana.

Oleskeluluvan turvin hän opiskeli Oulussa logistiikka-alan perustutkinnon ja hakeutui työelämään. Myöhemmin hänelle myönnettiin Suomen kansalaisuus.

Vuonna 2019 Zamani muutti Uuteenkaupunkiin ja pääsi töihin Valmet Automotiven tehtaalle.

Javid Zamani sanoo, että hänen ainoat ystävänsä ovat vaimo, jonka kanssa hän pitää päivittäin yhteyttä, ja televisio, jota Zamani haluaa pitää auki taustalla kotona ollessaan.

Zamani on yksi niistä ulkomaalais­taustaisista ihmistä, joiden varassa niin Uudenkaupungin autotehdas kuin moni muukin Suomessa toimiva yritys pitkälti pyörii.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) mukaan vuonna 2020 ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus kaikista Suomen työllisistä oli 7,5 prosenttia. Määrä on kymmenen viime vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut.

Ja lisää tarvitaan, selviää Etlan laskemista. Suomen väestö vanhenee, ja lapsia syntyy yhä vähemmän.

Etla on laskenut, että Suomeen tarvitaan vuosittain jopa 44 000 hengen netto­maahan­muutto pysäyttämään työvoiman väheneminen. Netto­maahan­muutto tarkoittaa maahanmuuton ja maastamuuton erotusta.

Määrä ylittää selvästi oletukset tulevien vuosien nettomuutosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluja useissa Suomen kunnissa.

Palveluja tarjotaan myös Uudenkaupungin ja muun Vakka-Suomen alueella, missä niistä vastaa Ukipolis-niminen yhtiö. Sen projektikoordinaattori Granger Simmons kertoo, että palveluille ja neuvonnalle on huutava tarve.

Pelkästään Ukipoliksen toimipiste on neuvonut ja auttanut syyskuun jälkeen yli 430:tä maahanmuuttajaa.

Simmonsin mukaan ei riitä, että Suomeen vain kutsutaan ihmisiä töihin ulkomailta. Hän sanoo, että Suomen pitää huolehtia entistä paremmin myös kotoutumisesta, elämän mielekkyydestä ja hyvinvoinnista saapumisen jälkeen.

Esimerkiksi perheen mukaan saaminen Suomeen on tärkeää, jos työntekijöiden halutaan viihtyvän täällä pitkään. Muutoin ihminen voi Simmonsin mukaan kokea vakavia syrjäytymisen tunteita.

”Olen tässä työssä tavannut jonkin verran ihmisiä, jotka eivät ole saaneet perhettään Suomeen. He kokevat olevansa vain robotteja, joilla ei ole elämässä muuta kuin työ. Heillä ei ole normaalia elämää työn ulkopuolella.”

Zamanin tärkeä dokumentti on avioliittotodistus. Se ei kuitenkaan ole tuonut vaimoa Suomeen.

Myös Javid Zamanin yksinäisyyden syynä on toisessa maassa asuva vaimo, jota Zamani ei ole saanut Afganistanista Suomeen kaikista yrityksistään huolimatta.

Zamani tutustui neljä vuotta nuorempaan vaimoonsa koronakeväällä 2020 Facebookissa. Tutustuminen johti ihastumiseen, Whatsapp-puheluihin ja päivittäiseen yhteydenpitoon. Neljä kuukautta myöhemmin pariskunta meni pandemian vuoksi naimisiin etäyhteydellä ja valtakirjan välityksellä.

Suomen avioliittolaki pitää valtakirjalla solmittua avioliittoa pätevänä Suomessa, jos se on pätevä siinä maassa, missä valtakirja-avioliitto on solmittu. Valtakirja-avioliitto on lainmukainen Afganistanissa.

Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan pitänyt riittävän pätevänä syynä valtakirja-avioliiton solmimiseen sitä, että Zamani on pelännyt matkustaa Afganistaniin. Viraston mukaan pariskunta olisi voinut avioitua siellä tai jossain kolmannessa maassa.

Zamani kokee päätöksen kiusaamisena.

”En voinut mennä Afganistaniin, sillä olen siellä hengenvaarassa. Lisäksi vuonna 2020 matkustus esimerkiksi Iraniin oli erityisen vaikeaa koronapandemian vuoksi.”

Zamani asuu vanhassa rivitaloyksiössä, josta hän kulkee töihin ja takaisin. Satunnaisia kauppareissuja lukuun ottamatta hän ei vapaa-aikanaan juuri poistu kotoaan.

Loppuvuonna 2021 pariskunta pääsi viimein tapaamaan toisensa, kun Zamani matkusti Iraniin. Hän kuvailee sitä elämänsä onnellisimmaksi ajaksi.

HS on nähnyt asiaan liittyviä papereita, muun muassa Suomen Kabulin-suurlähetystössä vahvistetun avioliittotodistuksen ja Maahanmuuttoviraston myöhemmän kielteisen päätöksen Zamanin vaimon oleskelulupahakemuksesta avioliiton perusteella.

Ukipoliksen Granger Simmons sanoo, että perheen­yhdistämisessä tulee joskus ongelmia, etenkin jos avioituminen on tapahtunut lähtömaan kulttuurin mukaan.

Hänellä on tälläkin hetkellä asiakkaanaan Suomen kansalaisuuden saanut afrikkalais­taustainen mies, jonka vaimo ei ole päässyt Suomeen.

”Avioliitot ovat välillä järjestettyjä, kuten lähtömaiden kulttuureissa on ollut tapana. Siitä on voinut tulla Suomessa sitten ongelmia. Tämän afrikkalaistaustaisen miehen tapauksessakin Maahanmuuttovirasto antoi kielteisen päätöksen, koska ei uskonut puolisoiden olevan oikeasti yhdessä.”

Simmons toivoo kuitenkin lisää ymmärrystä siihen, miten paljon perheen kokoon saaminen vaikuttaa ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin molemmissa maissa.

”Tilanteet ovat todella raskaita ja vaikeita. Monessa maassa totuus on, että vaimo ei ole turvassa yksin ilman miestä. Vaimot yrittävät pärjätä yksin, mahdollisesti lapsen kanssa, eikä perheenisä voi sanoa muuta kuin 'toivottavasti voitte tulla’.”

Tärkeintä on Simmonsin mukaan se, mitä tapahtuu ulkomaalaistaustaisen ihmisen muutettua Suomeen.

Hän pitää hyvänä esimerkkinä erästä ulkomaalaistaustaista asiakastaan, joka muutti juuri työn perässä Ruotsiin. Työhaastattelussa mieheltä kysyttiin muun muassa siitä, millaisista asioista hän pitää vapaa-ajallaan.

”Hän meni Ruotsiin tekemään samankaltaista työtä kuin hän teki Uudessakaupungissa, mutta nyt hän koki itsensä alusta saakka tärkeäksi. Työnantaja oli miettinyt kaiken valmiiksi harrastuspaikkoja myöten ja lisännyt koripallosta pitävän miehen terve­tulo­pakettiin jopa liput kori­pallo­matsiin.”

Ruotsalainen työnantaja myös lähetti muuttofirman Uuteenkaupunkiin hakemaan miehen tavarat. Kun mies oli aamulla saapunut uuteen kotiinsa, siellä oli kaikki valmiina uuden elämän aloittamista varten.

”Hän kertoi kokevansa, että hän on ihmisenä tärkeä ja tervetullut uuteen maahan. Tätä me emme Suomessa osaa.”

Simmons sanoo ärsyyntyvänsä kuullessaan, millaisia lupauksia ja houkutuksia kansainväliset rekrytointiyhtiöt rakentavat.

”Näytetään aurinkoa ja kauniita maisemia, toivotetaan tervetulleeksi töihin ja asumaan maailman onnellisimpaan maahan, jossa asuu maailman onnellisin kansa. Ja sitten ihmisten kokemukset voivat ollakin aivan vastakohtia.”

Javid Zamani sanoo, että masentuneena edes ruoka ei maistu eikä hän välitä tehdä itselleen hyvää ruokaa yksin.

Javid Zamani sanoo, että nyt myös hänen vaimonsa on masentunut Afganistanissa. Vaimo on kouluttautunut kätilöksi mutta ei ole saanut enää tehdä koulutustaan vastaavaa työtä maan epävakauden vuoksi.

”Tuntuu, että jaksan itse nyt ainoastaan perheeni takia. Muuta syytä ei ole, emmekä tiedä, mitä tekisimme. Vaimoni ei uskalla mennä ulos, ei uskalla syödä. Hänellä on koko ajan surullinen ja huono olo.”

Zamani kertoo välttelevänsä kaikenlaisia keskusteluja muiden ihmisten kanssa.

”Kaikilla muilla on oma elämä. Heillä on kaikki hyvin, he ovat iloisia, heillä on täällä perhe. Minulle tulee paha mieli heidän seurassaan, siksi pysyn kaukana. Tuntuu, että olen ainoa, joka kärsii.”

Haaveissaan Zamani elää rauhallisempaa ja nykyistä parempaa elämää yhdessä vaimonsa kanssa.

”Me eläisimme ihan tavallista elämää, kuten muutkin ihmiset. Tekisimme töitä ja ostaisimme oman asunnon. Olisimme iloisia ihan tässä tavallisessa arjessamme.”

Zamani toivoo itselleen ja vaimolleen tavallista, rauhallista ja iloista elämää.

