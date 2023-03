Turun Vegekauppa sulkee ovensa Forum-korttelissa. Kauppiaan mukaan kivijalan kohtaloksi koituivat isot rakennustyömaat ja perusmarkettien laajentunut valikoima.

Kivijalkaliikkeen pitäminen Turun keskustassa kävi mahdottomaksi.

Kauppias Sini Keränen joutuu sulkemaan aivan kaupungin ytimessä sijaitsevan Vegekaupan ovet huhtikuussa.

”Kivijalka ei yksinkertaisesti kannata. Siitä on suuret kulut.”

Keränen pyörittää jatkossa pelkkää verkkokauppaa.

Hän kuvailee oloaan helpottuneeksi, vaikka liikkeen sulkemiseen liittyy haikeuttakin.

”Vihdoinkin minulla on sellainen olo, ettei minun tarvitse koko ajan murehtia, riittävätkö rahat ja pystynkö maksamaan palkat ja vuokran”, Keränen sanoo.

Keränen uskoo, että kivijalkaliikkeen kannattavuus kaatui kahteen asiaan: keskustan rakennustyömaihin ja perusmarkettien valikoiman laajentumiseen.

Keräsen yritys myy vain vegaanisia tuotteita. Joukossa on muun muassa ruokaa ja puhdistusaineita.

Liike sijaitsee Forum-korttelissa, Kauppiaskadun puolella. Aivan vieressä oli pitkään hotelli Hamburger Börsin purku- ja rakennustyömaa sekä toriparkkityömaa. Lisäksi Kauppiaskatu uusittiin.

Keräsen mukaan asiakkaiden oli vaikea löytää liikkeeseen vaihtuvia kiertoteitä pitkin.

Nyt hotelli-, tori- ja katutyömaat ovat enää muisto, mutta asiakasvirrat eivät Keräsen mukaan ole palautuneet ennalleen.

”Olen viisi vuotta kuunnellut, että asiakkaat eivät tule keskustaan, ellei ole aivan pakko.”

Koronaepidemia oli vaikeaa aikaa Keräsen kivijalkakaupalle.

Tavallisten markettien vegaanisen valikoiman kasvu on myös osunut pieneen erikoiskauppaan.

Tästä kehityskulusta Keränen ei kuitenkaan ole erityisen pahoillaan. Hän on itse ollut vegaani lähes 15 vuotta ja muistaa ajat, jolloin vegaanisia tuotteita oli vaikea löytää.

”Kauramaitoa ja muita kasvipohjaisia maitoja on oikeastaan ollut koko ajan saatavilla, mutta esimerkiksi vegaaniset juustot olivat aikoinaan todella omituisia. Muistan, että niistä käytettiin sellaista kuvausta kuin ’hikikiekko’”, Keränen muistelee.

Nyt vegaanisia tuotteita saa kattavasti jo monesta lähikaupasta. Keränen on huomannut etenkin yhden seikan korostuvan: lihankorvikkeet näyttävät kovasti lihalta.

”Se varmasti kannustaa sekasyöjiä kokeilemaan niitä, mutta pitkän linjan kasvissyöjille ja vegaaneille ne saattavat olla suorastaan pelottavia”, Keränen kuvailee.

Kivijalkaliikkeen sulkemisessa Kerästä harmittaa eniten se, että hän joutuu luopumaan osa-aikaisesta työntekijästään.

Kivijalan suurin kulu vuokran lisäksi on Keräsen mukaan ollut juuri työvoima. Nyt hän jatkaa töissä yksin ja siirtää verkkokaupan uuteen osoitteeseen, jossa vuokra on halvempi. Olo on luottavainen.

”Uskon, että tämä oli oikea päätös. Viimeiset pari vuotta verkkokauppa on kannatellut kivijalkaa. Pelkkä kivijalkaliike olisi kaatunut viimeistään jo ensimmäisenä koronakeväänä”, Keränen sanoo.

Hän alkoikin kypsytellä kivijalkaliikkeestä luopumista jo vuonna 2020, kun korona hiljensi keskustan täysin. Tuolloin Keränen joutui edellisen kerran luopumaan työntekijästään, koska tätä ei ollut enää varaa pitää palkkalistoilla.

”Olin lähes sen koko vuoden yksin töissä. Se oli todella raskasta. Mietin, ettei siinä ole mitään järkeä”, Keränen kertoo.

Hauduttelun jälkeen lopettamispäätös syntyi lopulta nopeasti ja lukujen avulla.

”Kivijalan myynnit olivat romahtaneet.”

