Lauri Välimäki jäi vanhuuseläkkeelle viitisen vuotta sitten. Loimaalla asuva tänä vuonna 70 täyttävä mies sai helmikuussa erikoisen puhelun. Entinen työnantaja halusi palkata miehen takaisin töihin.

Välimäki lupasi harkita asiaa ja neuvotella vaimonsa kanssa.

Pemamek valmistaa raskaalle teollisuudelle muun muassa erilaisia hitsausrobotteja ja tuotantoautomaatioratkaisuja. Yrityksen toiminta on ollut huimassa kasvussa, ja henkilöstön määrä on kasvanut vuodessa lähes sadalla henkilöllä. Vuoden loppuun mennessä työntekijöiden määrä on jo yli 400.

Henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi kertoo, että Pemamek on saanut muun muassa isoja tilauksia tuulivoimateollisuuteen.

Henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi kertoo, että tilauksia tulee ja työntekijöille on nyt tarvetta.

”Tämän vuoksi meille on palkattu esimerkiksi tuotantoon paljon uusia asentajia, ja työntekijöitä aloittaa lähes joka viikko”, Nurmi kertoo.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on ollut yleensä jonkun pidempään työskennelleen mekaniikka-asentajan vastuulla. Nykytilanteessa vanhempien työntekijöiden työkiireet ovat luonnollisesti kasvaneet.

”Rupesimme miettimään, miten uudet työntekijät saisivat laadukkaan ja kunnollisen perehdytyksen”, Nurmi kertoo.

Lauri Välimäki (alhaalla) on mentoroinut Samu Petterssonia.

Aikanaan käsityöläisammatin taidot siirtyivät mestareilta oppipojille ja kisälleille. Nurmi päätti kysyä uusien asentajien kouluttajiksi yrityksen entisiä työntekijöitä, jotka ovat jo vanhuuseläkkeellä.

”Ajatuksena oli, että nämä mentorit olisivat töissä vain ja ainoastaan opettamassa uusia työntekijöitä talon tavoille ja meidän tekemisiimme”, Nurmi sanoo.

Nurmi soitti muun muassa Lauri Välimäelle vuoden alussa. Välimäki päätti tarttua työtarjoukseen.

Ensimmäiset eläkevuodet mies oli omien vanhempiensa viimeisten elinvuosien tukena. Vanhemmat ovat kuolleet, joten Välimäellä oli nyt mahdollisuus kokeilla työelämään palaamista.

Välimäki työskentelee toisen mentorin Timo Kärpän kanssa muutamana päivän viikossa. Työpäivät ovat yleensä noin viiden tunnin pituisia. Pituus on ollut Välimäelle sopiva.

”Olen pitänyt kunnostani kiinni ja käynyt vaimoni kanssa riittävän usein kävelemässä”, Välimäki sanoo.

Miksi tehtaalla tarvitaan mentoreita? Eivätkö uudet työntekijät ole saaneet oppeja riittävästi ammattikoulussa?

Nurmi kertoo, että ammattikouluissa asentajat saavat perusopit, mutta työ Pemamekillä on niin erikoistunutta, että siihen tarvitsee joka tapauksessa lisäkoulutuksen. Yritys tekee asiakkaille räätälöityjä laitteita, joiden suunnittelu ja rakentaminen voi kestää usean vuoden ajan.

Välimäki kertoo, että uudet työntekijät ovat motivoituneita ja innostuneita.

”Osa tulee suoraan koulunpenkiltä, osa on taas alanvaihtajia. Valtaosalla on perustaidot hallussa, mutta täällä joudumme käymään läpi vaikkapa nosturin käyttöä”, Välimäki sanoo.

Valkeakoskelainen Samu Pettersson aloitti mekaniikka-asentajan työt Pemamekillä noin kuukausi sitten. Hän työskenteli aiemmin hieman vastaavanlaisessa tehtaassa.

”Tämä on kuitenkin niin omanlaisensa hommaa, että on todella hyvä, että mentorit ovat tukena. Tässä pitää tutustua erikoistyökaluihin ja sellaisiin komponentteihin, joihin ei muulla törmää”, Pettersson sanoo.

Mentori Välimäki ehti olla Pemamekillä töissä yli 20 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään.

Pitkän työuran varrella kerätyn ammattitaidon ja osaamisen lisäksi mentori voi jakaa myös sitä hiljaista tietoa, jonka oppii vuosien varrella.

”Siitä kun saamme siirrettyä edes hiukan uusille työntekijöille”, Nurmi sanoo.

Mentorien työtapa poikkeaa nuoremmista asentajista. Siinä, missä nuoremmat kommunikoivat mieluummin matkapuhelimien avulla viestein, mentorit hoitavat asiat vanhanaikaisesti puhumalla.

”Mentorit ovat valtavan taitavia kommunikoinnissa ja osaavat keskittyä tekemiseen hyvinkin tarkasti”, Nurmi kehuu.

Mentorit ovat antaneet vinkkejä työvaiheiden parhaasta toteuttamistavasta.

”Mentorit luovat tästä ihmisystävällistä työpaikkaa, jollaiset eivät ole nykypäivänä itsestäänselvyyksiä”, Samu Pettersson kiittelee.

Yksi tärkeä oppi, mitä mentorit jakavat, liittyy kiireeseen.

”Vastavalmistuneiden pitää oppia se, että työstä ei tule mitään kiireen ja hopun kanssa. Jos et osaa jotain asiaa, kysy, niin saat neuvot”, Pettersson sanoo.

