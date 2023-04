Äänikuningattaren paikan nappasi Varsinais-Suomesta jälleen vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliitto sai Varsinais-Suomen vaalipiirissä kaksi paikkaa.

Koko vaalipiirin äänikuningattareksi nousi jälleen puolueen puheenjohtaja Li Andersson yli 18 000 äänellä, kun vaalipiirin äänistä oli laskettu 99,7 prosenttia.

Vasemmistoliiton toisesta paikasta taistoa kävivät entinen jalkapalloilija Timo Furuholm sekä viime vaaleissa valittu Johannes Yrttiaho. Kun vaalipiirin äänistä oli laskettu 99,7 prosenttia, toinen paikka oli menossa Furuholmille.

Furuholm vastasi puhelimeen Turusta puolueen vaalivalvojaisista.

”Varsinais-Suomessa varmaan se minimitavoite nyt tulee toteutumaan, eli pidetään ne kaksi paikkaa”, Furuholm sanoo.

Furuholm oli saanut puoliltaöin liki 4 000 ääntä.

”Kyllähän kun ennuste tuli, se iski vasten kasvoja, että voisi olla valtakunnallisesti jopa viiden paikan menetys tiedossa, niin kyllähän se on aika järisyttävän kova luku.”

Ennuste näytti toteutuvan, kun valtakunnallisista äänistä oli laskettu 99,8 prosenttia. Andersson ei säästellyt sanojaan, sillä viiden paikan menetys on puolueelle historiallisen huono tulos.

Lue lisää: Li Andersson: ”Vituttaa”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson eduskuntavaalien tulosillassa Pikkuparlamentissa.

Furuholm on ollut turkulaisseura FC Interin kapteeni. Hän on ollut aiemmin ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa sekä vuoden 2022 aluevaaleissa. Hän on Turun kaupunginvaltuutettu sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuutettu. Lisäksi hän on kaupunginhallituksen jäsen. Furuholm opiskelee sosiaalitieteitä Turun yliopistossa.

”Olisi ollut vähän ihmeellistä tässä kohtaa, etten olisi lähtenyt ehdolle eduskuntavaaleihin, kun oli kannatusta ja vaalit ovat menneet hyvin.”

”Tässä on myös kysymys puolueen kannatuksesta. Koin, että jos pystyisin vaikka sellaisia ääniä tuomaan, mitä muut eivät tuo. Lähdin tietysti ehdolle sillä ajatuksella, että läpi menen. En lähtenyt kokeilemaan.”

Hänellä on kuulemma ”aika tyhjä olo”.

”Varmaan puolueesta, ehdokkaasta riippumatta kaikki on tehnyt ihan valtavasti hommia. Toiset voittavat, toiset häviävät, tällaista tämä elämä on.”