Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset vastustavat ministeriön ehdottamaa ”skuuttien” pysäköintikieltoa. Muu aiempaa tiukempi sääntely tuntuu kelpaavan. Isot firmat haluaisivat sääntelyä, joka suitsii alan kilpailua.

Vuokrattavia sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset kannattavat lähes kaikkia liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksia lainsäädännön kiristämiseksi.

Tierin ja Voin yhteisestä lausunnosta selviää, että sähköpotkulauta­operaattorit kannattavat liikennesääntöjen yhtenäistämistä pyöräilijöiden kanssa sekä omia liikennemerkkejä sähköpotkulaudoille.

Myös 0,5 promillen rajalle näytetään vihreää valoa.

”Näemme syyn sille onnettomuustilastoista. Uskon, että promillerajalla sähköpotkulautailusta saataisiin tilastollisesti yhtä turvallista kuin polkupyöräilyn”, lausuntoa yhdessä Tierin kanssa laatimassa ollut Voin yhteiskuntasuhteista vastaava Hannu Oskala kertoo.

Oskala kuitenkin sanoo, että seuraamus pitäisi olla eri kuin ratti- tai ruorijuopumuksessa. Sähköpotkulautailija on vain harvoin vaaraksi muille kuin itselleen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilastoissa vuonna 2021 hoitoa vaatineista sähköpotkulautoihin liittyvistä tapauksista vain 2,7 prosentia kohdistui muihin kuin potkulaudan kuljettajaan.

”Sen takia rikosoikeudellinen rangaistus tuntuu kohtuuttomalta. Ehdotamme, että sen sijaan annettaisiin tieliikennelain mukainen liikennevirhemaksu.”

Voin Hannu Oskala (oik.) ja Øystein Rikheim Sundelin lobbasivat toimilupamallia liikenneministeriölle elokuussa 2022.

Suurin erimielisyys syntyy ministeriön ehdotuksesta kieltää sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja maastossa. Pysäköinti olisi ehdotuksen mukaan sallittua vain ajoradalla ja erikseen osoitetuilla paikoilla.

Oskala kutsuu pysäköintikieltoa järeimmäksi mahdolliseksi toimenpiteeksi. Pysäköintikielto koskisi koko maata. Oskalan mukaan Helsinkiä lukuun ottamatta yksikään kunta ei ole esittänyt keskusteluissa tarvetta kiellolle.

”Tämä olisi aivan mielipuolista ylisääntelyä. Ei ole mitään tarvetta siirtyä kaikkialla näin voimakkaaseen ratkaisuun.”

Oskala kutsuu ehdotusta ”poskettoman järeäksi toimenpiteeksi”. Käytännössä se tarkoittaisi esimerkiksi kaikkien sallittujen pysäköintialueiden merkitsemistä liikennemerkillä.

Helsingin eteläisen kantakaupungin alueella otettiin pysäköintirajoitukset käyttöön maanantaina.

”Etelä-Helsingin ratkaisu maksaa 250 000 euroa ja kaupunki laskuttaa sen meiltä operaattoreilta. Kaikkiin nykyisin lautakaupunkeihin pysäköintikielto maksaisi yli 10 miljoonaa euroa. Aivan järjetön summa”, Oskala päivittelee.

Oskalan mukaan pysäköintikielto lopettaisi sähköpotkulaudat monista kaupungeista, sillä operointi ei olisi enää pienentyvien käyttäjämäärien ja infrakustannusten takia kannattavaa.

”Sähköpotkulaudat ovat erityisen tärkeitä sellaisissa kunnissa, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on muuten heikko”, hän muistuttaa.

Toimilupamallissa kunta voisi kilpailuttaa alueen sähköpotkulautailua tarjoavat yhtiöt.

Ratkaisuna ongelmiin kunnat ja operaattorit tarjoavat toimilupamallia, jossa kunta kilpailuttaisi esimerkiksi kolme toimijaa, jotka saisivat luvan tuoda lautoja tarjolle. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Norjassa.

”Malli on paras tapa säännellä tällaista markkinaa. Keskeinen ongelma potkulaudoissa ei lopulta ole pysäköinti, vaan se, että esimerkiksi Helsingissä on kesäisin 18 000–19 000 lautaa. Niitä on aivan liikaa, eivätkä markkinat pysty ratkaisemaan sitä”, Oskala sanoo.

Oskalan mukaan kilpailutuksen myötä operaattoreille olisi kannattavampaa panostaa laatuun.

”Jos Helsingissä on ensi kesänä taas kuusi operaattoria, kaikki tulevat olemaan tappiollisia ja silloin on vaikeaa investoida pysäköinti- tai turvallisuusratkaisuihin.”

Vapaiden markkinoiden takia Suomeen ei kannata tuoda uusinta teknologiaa, Oskala väittää. Toimilupamallissa kunta voisi asettaa toimiluvalle laatuehtoja, joilla voitaisiin puuttua esimerkiksi siihen, ettei laudalla aja kaksi ihmistä samaan aikaan.

”Meillä on tekninen ratkaisu, jolla voimme tunnistaa sen. Tiedämme yhden käyttäjän keskimääräisen moottoritehon ja sen perusteella voimme tunnistaa, jos laudalla matkustaa kaksi ihmistä ja pysäyttää sen.”

Oskalan mukaan Suomeen ei kannata kuitenkaan tuoda tällaisia ”hyviä ominaisuuksia”, koska käyttäjät siirtyisivät muiden operaattorien kyytiin.

”Emme voi toimia aatteellisemmin kuin muut, koska häviämme siinä.”

Kilpailutuksessa kunta voisi antaa lisäpisteitä laadukkaammille ja turvallisemmille järjestelmille.

Hannu Oskalan mukaan Suomeen ei ole kannattavaa tuoda uusimpia lautamalleja.

Ministeriön huolena on, että toimilupamalli uhkaisi elinkeinovapautta. Oskalan mukaan kilpailu säilyisi kuitenkin kaupungin sisällä.

”Emme aja mallia, jossa kuntaan jäisi jäljelle vain yksi operaattori, vaan vaikka kolme.”

Oskala ei niele ministeriön selitystä perustuslaillisista haasteista. Hän huomauttaa, että muualla Euroopassa toimilupamalli on saatu järjestettyä. Lähin esimerkki löytyy Norjasta.

Ministeriön ehdottama pysäköintikielto edellyttäisi jokaisen sallitun paikan fyysistä merkitsemistä, mutta toimilupamallissa kunta voisi määrätä operaattorit asettamaan laudoille digitaalisesti rajoituksia tietyille alueille, kuten suuri osa operaattoreista toimii tällä hetkellä vapaaehtoisesti.

Oskala toivoo, että lainsäädäntö saadaan aikaiseksi nopeasti.

