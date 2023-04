Väkivalta psykiatrian osastoilla on valitettavan yleistä, sanoo sairaala­pomo

Monelle hoitajalle väkivalta on jatkuvasti osa työarkea. Lyöminen, potkiminen ja sylkeminen on tavallista, ja henkisen väkivallan muotoina ovat hyökkäävä käytös ja solvaukset. Tyksin psykiatrian osastoillakaan väkivaltatilanteet eivät ole harvinaisia.

Eniten väkivaltaa kohtaavat psykiatrisilla osastoilla ja ensiavussa työskentelevät hoitajat.

Väki­valta­tilanteet eivät ole harvinaisia psykiatrian osastoilla, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) psykiatrian tulosryhmäjohtaja Jyrki Heikkilä.

Tyksissä tapahtui tiistaina vakava väkivallanteko, kun psykiatrisen osaston naispotilas kävi hoitohenkilökunnan kimppuun teräaseella. Henkilökunta sai tilanteessa vammoja.

Heikkilä ei kommentoi Tyksin psykiatrian osastolla tapahtunutta väkivaltatilannetta, mutta hän myöntää, että erityisesti lievemmät väki­valta­tilanteet ovat valitettavan yleisiä.

”Psykiatrialla potilaan terveydentila on usein ratkaisevin tekijä väkivaltaan tai sen uhkaan. Erityisesti psykoosi­osastolla väkivaltaisuuksia sattuu enemmän kuin muualla”, hän toteaa.

Tehyn vuonna 2021 tehdyssä selvityksessä todetaan, että väkivallan ilmenemis­muodoista lyöminen, potkiminen, raapiminen ja sylkeminen ovat tavallisimpia. Hoitajat ovat joutuneet myös tönimisen ja tavaroiden heittelyn kohteeksi.

Hoitajien kokemia henkisen väkivallan yleisimpiä muotoja ovat potilaan hyökkäävä käytös, aiheeton arvostelu tai väärien syytösten esittäminen, osaamisen vähättely ja solvaukset.

”Sanallinen henkilöstön uhkaaminen on erityisesti psykiatrisilla osastoilla tyypillistä”, Heikkilä kertoo.

Väkivallan esiintyvyyteen vaikuttavat Heikkilän mukaan useat tekijät: vuoro­vaikutus­tilanne, hoitoympäristö tai potilaan itse­määräämis­oikeuden rajoittaminen voivat laukaista väkivaltaisen käyttäytymisen.

”Psykoosi­potilaiden kohdalla harhaisuus, levottomuus ja turvattomuuden tunne saattavat johtaa väki­valta­tekoihin.”

Myös Tehyn selvityksessä mainitaan, että monelle hoitotyön ammattilaiselle väkivalta on jatkuvasti osa työarkea. Eniten väkivaltaa kohtaavat psykiatrisilla osastoilla ja ensiavussa työskentelevät hoitajat. Hoitajien kohtaama väkivalta on yleistä, ja jopa neljännes ammattilaisista on saanut tappo­uhkauksen työuransa aikana.

Fyysiseen väki­valtaan ja sen uhkaan syyllistyvät useimmiten potilaat, mutta myös läheiset voivat olla väkivaltaisia.

Ilta- ja yöaika ovat virikkeettömyyden ja vähäisen hoitajaresurssin vuoksi otollisempaa aikaa väki­valta­tilanteille, todetaan Tehyn selvityksessä. Heikkilä kertoo, että Tyksissä psykiatrian osastoille joudutaan säännöllisesti ottamaan potilaita ylipaikoille.

Ylipaikalla tarkoitetaan osaston virallisen potilaspaikkamäärän ylittävää potilaspaikkaa, esimerkiksi lisäpaikan järjestämistä potilashuoneeseen.

"Meillä Tyksissä merkittävän haasteen luo se, että osastot ovat isoja ja potilaita on paljon. Kun psykoosi­potilaita on samassa yksikössä useita, se luo rauhattomuutta ja saattaa lisätä riskiä uhkaaviin tilanteisiin.”

Merkittävä osa hoitotyön väkivalta- ja uhkatilanteista jää Tehyn mukaan kokonaan ilmoittamatta. Hoitajat kokevat, ettei väkivallasta kertominen johda toimenpiteisiin ja että väki­valta­tilanteet kuuluvat työhön.

Tyksissä on käytössä Haipro-järjestelmä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin. Heikkilän mukaan nykyisten toiminta­ohjeistusten ja yhteisten linjausten ansiosta väki­valta­tilanteet kirjataan kattavasti järjestelmään.

Tyksissä uhkaaviin tilanteisiin on varauduttu muun muassa järjestämällä työntekijöille koulutusta.

”Hoitohenkilöstö harjoittelee muun muassa sitä, miten psykoottinen ja uhkaava potilas kohdataan ja miten hänestä pidetään kiinni siten, ettei potilas pääse vahingoittamaan itseään tai ammattilaisia”, Heikkilä kertoo.

Heikkilän mukaan Tyksin psykiatrian osastoilla on tällä hetkellä tyydyttävä määrä hoito­henkilö­kuntaa. Vaikka akuuttia hätää ei juuri nyt ole, näyttää kesän hoitaja­tilanne vajavaiselta.

”Hoitajapula ei ole vielä näkynyt vajauksena vakituisessa henkilöstössä. Osastoilla vakiomiehitys on tyydyttävä, mutta enemmänkin henkilökuntaa voisi olla.”

