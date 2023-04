Kolme kasiluokkalaista poikaa on puhdistanut Aurajokea naaraamalla. Pohjasta on noussut jo lähes 30 polkupyörää.

Kolme poikaa on puhdistanut Aurajoen pohjaa omatekoisella koukulla. Sen avulla joesta on noussut jo lähes 30 polkupyörää ja useita sähköpotkulautoja.

HS kertoi keskiviikkona nuorista, jotka siivosivat Aurajokea monihaaraisella koukulla pääsiäisenä. Jutussa HS pyysi nuoria tai heistä tietäviä ottamaan yhteyttä toimitukseen. Yhden nuoren äiti lähetti viestin torstaina aamulla, ja HS tapasi nuoret iltapäivällä koulun jälkeen.

Lue lisää: Nuoret ilmestyivät Aurajoen rantaan ja alkoivat siivota otsa hiessä – ”Törkeän fiksuja”

Puolalan koulun kasiluokkalaiset, 14-vuotias Benjamin Venhomaa, 15-vuotias Onni-Wiljami Nuorala ja 14-vuotias Joose Kankare aloittivat puhdistusurakkansa pääsiäislauantaina.

”Lauantain aikana me nostettiin suunnilleen kymmenen pyörää”, Venhomaa kertoo.

”ja ainakin viisi sähköpotkulautaa”, Nuorala jatkaa.

Pojat ovat käyttäneet naaraamiseen Venhomaan tekemää kolmihaaraista koukkua. Se valmistui jo viime vuonna Venhomaan isän pajalla.

”Minulla oli viime viikonloppuna hieman tylsää, joten otin yhteyttä Onniin ja Jooseen. Sitten me menimme jokirantaan vähän huviksemme”, Venhomaa hymyilee.

Kolmihaaraisen koukun teho yllätti pojat, sillä sen avulla pohjasta on noussut pyörien lisäksi myös jopa laskettelusuksi, vanha kasettinauhuri ja ostoskärryjä. Koukussa on kiinni 15-metrinen naru.

Pojat nostavat romuja Aurajoesta kolmihaaraisella koukulla.

Useat aikuiset tulivat ihmettelemään poikien tehokasta työskentelyä. Pojat kuulivat ainoastaan positiivisia kommentteja ja kannustusta.

”Eräs tuli kysymään, että onko meillä pohjassa sukeltaja, kun tavaroita nousee niin paljon”, Nuorala sanoo.

Pojat kävivät naaramassa jokea toisen kerran maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä. Silloin pohjasta nousi parikymmentä pyörää.

Suurin osa tavaroista oli niin huonossa kunnossa, että niiden paikka oli jätteenkeräyksessä.

Yksi pyöristä oli kuitenkin niin hyvässä kunnossa, että Venhomaa otti sen puhdistettavaksi nopean testiajon jälkeen. Pojat kertovat, että Turun kaupungin työmiehet kävivät siivoamassa romut pois muutamassa päivässä.

”Skuutit jäivät rantaan, sillä ne taitavat olla vuokrafirmojen omia”, Venhomaa puntaroi.

Aurajoesta on nostettu aiempina vuosina romuja muun muassa sukeltajien avulla.

Puhdistajat ovat käyttäneet myös suuritehoisia magneetteja. Ne eivät ole olleet ilmeisesti pitkäikäisiä apuvälineitä, sillä yksi tällainen magneetti nousi poikien koukun mukana pohjasta. Magneetti oli kiinni nostettavassa polkupyörässä.

Vaikka siivoaminen lähti poikien tylsistymisestä, nyt kolmikko on innostunut tosissaan naaraamisesta. He aikovat puhdistaa jokea taas tänä viikonloppuna. Aurajoen puhtaana pitäminen on pojista tärkeää niin turistien kuin kaupunkilaisten takia.

”Joki on pidettävä puhtaana, sillä jokiranta on kiva oleskelupaikka”, Joose Kankare toteaa.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.