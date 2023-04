Hoitaja kertoo Turun Sanomille saaneensa muun muassa pistohaavan vatsaansa, kun psykoosiosaston potilas hyökkäsi hoitajien kimppuun viime viikolla.

Yksi Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) teräasehyökkäyksen uhreista kertoo Turun Sanomille (TS) saaneensa tilanteessa useita vammoja.

Tyksin psykiatrian yksikön täysi-ikäinen naispotilas hyökkäsi henkilökunnan kimppuun teräaseella viikko sitten tiistaina. Poliisi tutkii väkivallantekoa kolmena törkeänä pahoinpitelynä. Lehden mukaan hyökkäys tapahtui psykoosiosastolla.

Yksi hyökkäyksen kohteena olleista hoitajista sanoo lehdelle, että kyse oli hoitotoimenpiteestä, jonka yhteydessä potilas ryntäsi hoitajia kohti.

”Vasemman käteni peukalon ojentaja- ja koukistajajänne meni poikki. Se on jo kiinnitetty takaisin, joten minulla on käsi tällä hetkellä paketissa. Lisäksi minulla on neljä senttiä syvä pistohaava vatsassa”, hoitaja kuvailee vammojaan TS:lle.

Hoitaja ei kommentoi lehdelle, millainen teräase potilaalla oli.

”Mutta teräase on teräase”, hän sanoo.

