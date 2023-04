Main ContentPlaceholder

Tällainen on 12 neliön minikoti, johon mahtuu koko elämä

Turun keskustan tuntumassa sijaitsee yksiö, joka on yksi kaupungin pienimmistä asunnoista. Asunnon asuinpinta-ala on yhdeksän neliömetriä, wc- ja suihkutilan kanssa neliöitä on kaikkiaan kaksitoista.

Turkulainen Antandii Sokhadze, 33, esittelee pikkuruisen yksiönsä kalustusratkaisuja: itse rakennettu parvisänky mahdollistaa olohuone­nurkkauksen ja keittiössä puuhastelun.