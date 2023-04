Entisen huoltamon ja konekorjaamon pihamaalla lojuu asuntoautoja, öljytynnyreitä, vanhoja vihreitä roskalaatikoita sekä huomattava määrä erilaista metallijätettä.

Rakennus näyttää hylätyltä, mutta avoinna oleva pihapuomi antaa vihjeen siitä, että joku on paikalla.

Lasioven koputukseen vastataan nopeasti:

”Korjaamo on suljettu”, mieshenkilö toteaa oven raosta.

Huonosti ja hitaasti liikkuva mies astuu ulos korjaamon eteis­tilasta ja esittäytyy Risto Lehtoseksi.

Lehtonen on joutunut Raision kaupungin viranomaisten syyniin omistamansa huolto­asema­tontin vuoksi. Kaupungin lupalautakunta asettaa kiinteistön omistajalle 3 000 euron uhkasakon. Jos tonttia ei siistitä määräaikaan mennessä eikä siistimisen tekemättä jättämiseen ole pätevää syytä, Lehtosen tulee maksaa uhkasakko.

Huoltamo­tontti sijaitsee Pasalan kaupungin­osassa, ja sen pihojen siisteyteen sekä rakennusten kuntoon on puututtu jo viime toukokuussa. Raision kaupunki on yrittänyt saada Lehtosta siivoamaan tonttia, mutta piha on edelleen siistimättä.

Taustalta löytyy inhimillinen selitys: 30 vuotta korjaamo­yrittäjänä toiminut Lehtonen on kertomansa mukaan vammautunut eikä kykene enää toimimaan entiseen tapaan.

”En ole enää nopsajalka”, Lehtonen sanoo ja lisää, että joutuu ajoittain liikkuessaan tukeutumaan rollaattoriin.

Lehtonen kokee, että kaupungin virkamiehet häiriköivät häntä ja rikkovat lakia kävellessään korjaamon tontilla ilman hänen lupaansa. Lisäksi tontin siivoamiselle asetettu määräaika on hänestä riittämätön.

”Minä siivoan kyllä, koska haluan tontin myyntikuntoon. En vain pysty tekemään sitä kovin nopeasti.”

Hän lisää, että kaikki eivät välttämättä ajattele, että pihapiiri on täynnä romua. Hänestä se on mieli­pide­kysymys, mikä korjaamon pihan tavarasta on oikeasti jätettä.

Lehtonen kertoo kirjoittaneensa vastineen Raision kaupungille ja osoittaneensa sen suoraan kaupungi­n­johtajalle. HS on saanut kuusisivuisen tikkukirjaimin kirjoitetun kirjeen luettavakseen. Jää epäselväksi, onko kirje lähetetty, sillä se on alkuperäisenä edelleen Lehtosen hallussa.

Raision kaupunki on jo pitkään yrittänyt saada omistajaa siivoamaan tontin, mutta se on yhä siistimättä.

Lupalautakunnan talous-, henkilöstö- ja hallintoasioiden esittelijän, Raision kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattilan mukaan jonkinlainen viesti Lehtoselta on vastaanotettu. Kirjeviesti on saapunut lupalautakunnan kirjatun päätöskirjeen lähettämisen jälkeen.

”Esittelimme silti lupa­lauta­kunnalle suusanallisesti tämän viestin”, Mattila kertoo.

Hänen mukaansa viesti ei ollut osoitettu lupalautakunnalle vaan Raision kaupungin­johtajalle.

Lupalautakunta päätti torstaina, että uhkasakko lähtee maksuun, mikäli Lehtonen ei puhdista tonttiaan kolmen kuukauden kuluessa. Jo pelkästään uhkasakon asettamisesta lähtee 500 euron lasku.

Kaupungin lupalautakunta perustelee uhkasakkoa jätelailla, jonka mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, tai hylätä koneita tai ajoneuvoja niin, että ne rumentavat maisemaa tai vähentävät viihtyisyyttä.

Naapurustoa sotku ei tunnu häiritsevän. He ovat enemmänkin huolissaan Lehtosen hyvinvoinnista ja siitä, ettei Raision kaupunki ole puuttunut tilanteeseen.

Yhden naapurin mukaan entinen yrittäjä myös majailisi rakennuksessa. Osoitetietojen mukaan hän asuu kuitenkin virallisesti Turussa.

”Tässä on kyse ihmiskohtalosta. Välillä mietin, miksi tähän ei ole puututtu. Eiväthän ihmiset voi elää noin”, hän sanoo.

Lehtonen itse kertoo asuvansa Turussa. Myös hänen yrityksensä asiakirjojen perusteella hänellä näyttää olevan kotiosoite Turussa.

Lupalautakunta perustaa päätöksensä lainsäädäntöön. Samu Mattilan mukaan mahdolliset päätökseen vaikuttavat tai päätöstä lieventävät seikat huomioidaan vasta myöhemmässä vaiheessa prosessia.

”Olisi hyvä, että asianosaiset toisivat näitä seikkoja esiin vastineissaan. Jos esimerkiksi henkilöllä on taloudellisia haasteita, se kannattaa kirjoittaa vastineeseen”, Mattila lisää.

Huoltamotontilla on huonokuntoinen kiinteistö, jossa on aiemmin toiminut konekorjaamo.

Naapurit muistelevat, että korjaamon yritystoiminta on lopetettu muutamia vuosia sitten. He kertovat, että korjaamon pihamaa on kuitenkin ollut ”samassa kunnossa” jo yli kymmenen vuotta.

Alueen siistimis­vaateessa onkin kyse isommasta asiasta kuin pihan ”rytökasasta”, korjaamoyrityksen naapurissa asuva mies arvelee.

”Huolto­asema­tonteillahan on maanalaisia säiliöitä, jotka pitää poistaa. Se on kallista puuhaa.”

Naapuruston mukaan Raision kaupungin toiminta on ennen kaikkea epäinhimillistä: Heidän mukaansa kannattaisi selvittää, tarvitseeko mies apua.

