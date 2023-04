Itämerennorpat kärsivät jäättömistä talvista. Nyt norppa on synnyttänyt todistetusti ensimäistä kertaa tutkijoiden asettamaan keinopesään.

Itämerennorppa on synnyttänyt ensimäistä kertaa kuutin keinopesään Saaristomerellä, kertoo Turun ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulun tutkijat asensivat marras–joulukuussa 2022 Saaristomerelle 13 keinopesää helpottamaan itämerennorppien elämää.

Huhtikuun tarkastuskäynnillä tutkijat yllättyivät, kun yhdestä pesästä löytyi kuuttikarvaa. Riistakameran tallentamissa kuvissa näkyi vastasyntynyt kuutti ja sitä imettävä emo.

Normaalisti itämerennorppa kaivaa pesänsä jäälle, mutta jäättömien talvien takia se on joutunut synnyttämään maalle, jossa kuutit ovat alttiita sääolosuhteille ja pedoille.

Saaristomerellä elää noin 200–300 norppaa.

Keinopesät sijoitetaan maalle lähelle rantaviivaa.

”Tämä on todella huikea onnistuminen. Nyt meillä on käytettävissä mahdollinen konkreettinen suojelukeino itämerennorpan lisääntymis­menestyksen parantamiseksi ja lajin suojelemiseksi eteläisellä Itämerellä, missä uhka lajin häviämiselle on suurin”, Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimus- ja suojeluhankkeita johtava erityisasiantuntija Olli Loisa kertoo tiedotteessa.

”Suurin osa talvista norppien elinalueilla Saaristomerellä ovat olleet käytännössä jäättömiä jo pitkään”, Loisa jatkaa.

Ensimmäinen varmistettu pesintä tapahtui muovisessa, laatikkomaisessa keinopesässä. Saaristomerellä käytetään keinopesänä myös vaneri- ja puurakenteisia katoksia.

Keinopesät sijoitetaan maalle lähelle rantaviivaa. Niiden sijainteja ei paljasteta julkisuuteen pesimärauhan säilyttämiseksi ja norpan suojelemiseksi.

Emo ja kuutti vietti keinopesällä yli kuukauden ajan. Kuvassa emo ja kuutti uivat pesäpaikan edustalla.

