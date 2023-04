Turun pormestari Minna Arve vieraili Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa tällä viikolla. Hänen mukaansa yritysten pitäisi alkaa viritellä yhteistyötä jo sodan aikana maan jälleenrakentamista ajatellen.

Turun pormestari Minna Arve (kok) vieraili tiistaista torstaihin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Arve osallistui EU:n alueiden komitean kanssa järjestettyyn kaupunkien ja alueiden huippukokoukseen. Kaupungin mukaan huippukokous järjestettiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin aloitteesta. Kokoukseen osallistui myös Turun kaupunginvaltuuston jäsen Niina Ratilainen (vihr).

Arve oli sotaa käyvässä maassa kaksi päivää. Yhtenä yönä Kiovassa tuli ilmahälytys, jonka aikana piti mennä hotellin pommisuojaan.

”Kyllähän se aika pysäyttävää on, kun kuulee sen ilmahälytysäänen ja tajuaa, mikä se on”, Arve sanoo.

Pormestarin mukaan hälytys kesti noin kolme varttia.

Turkulaisten lisäksi huippukokoukseen osallistuivat Suomesta Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Arve sanoo, että Ukrainan jälleenrakentamisessa tullaan tarvitsemaan paljon apua.

”Siinä on monella tavalla ihan valtava urakka, joka pitää aloittaa jo nyt. Ei voi ruveta odottelemaan, että sota on ohitse, kun emme oikeastaan tiedä, koska se varsinaisesti on ohitse”, Arve sanoo.

"Yritysten verkostoja pitäisi alkaa jo nyt rakentaa Ukrainan suuntaan.”

Hänen mukaansa esimerkiksi ystävyyskaupunkiverkostot voi olla kaupunkien välillä yksi tapa toimia. Turulla on ystävyyskaupunki Ukrainassa, Harkova.

Arven mukaan Suomesta voitaisiin tarjota asiantuntija-apua.

”Kaupunkisuunnittelun asiantuntemusta, infrastuktuurin asentamisen asiantuntemusta meillä on paljon. Esimerkiksi meillä Turussa on ihan maailman huippua vesiosaamista, puhutaan sitten jäteveden käsittelystä tai puhtaan veden tekemisestä.”

Arven seurue vieraili myös muun muassa Butšassa, josta tuli Venäjän raa’an sodankäynnin symboli viime keväänä. Venäjän sotilaat tappoivat kaupungissa satoja ukrainalaisia siviilejä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa raakuuksiin.

”Jokaisessa paikassa paikallinen kunnanjohtaja tai pormestari oli kertomassa siitä, minkälaisia tuhoja venäläisten hyökkäys, ammukset ja ohjukset, ovat aiheuttaneet toisaalta rakennuksiin ja ympäristöön, mutta myöskin ihmisiin miehityksen aikana”, Arve kertoo.

Butšassa he kävivät katsomassa valokuvanäyttelyä, joka oli koottu uutistoimisto Reutersin kuvista. Kuvat oli otettu silloin, kun Butšasta löytyi joukkohauta.

”Kävimme myös joukkohaudan muistomerkillä ja osallistuimme muistoseremoniaan. Oli se hyvin pysäyttävä kokemus”, Arve sanoo.

Arve sanoo nähneensä muun muassa taloja, joista puuttui paloja. Hän näki myös Banksyn kuuluisaksi tulleen muraalin.

”Siinä oli yksi Banksyn teoksista, asuinalueen yhteen raunioon piirrettynä. Mikä on pyörinyt somessa – sellainen pieni tyttö, joka heittää judo-otteella ison miehen kanveesiin”, Arve sanoo.

Professori Oleksandr Molodid tutki Borodjankan raunioilla Banksyn muraalia asisstenttinsa kanssa viime joulukuussa.

Arve sanoo, että matkaa joutuu varmasti vielä sulattelemaan. Hänestä kaikista pysäyttävin hetki oli juna-asemalla Puolan puolella, jossa oli makuusali Ukrainan puolelta tulleille pakolaisille. Nukkumassa näkyi myös pieniä lapsia.

”Siinä pysähtyi oikeasti sen eteen, miten julmaa ja todellista sota on. Se ei ole vain jotain mitä luetaan uutisista, vaan se on aitoa ihmisten kärsimystä, surua, huolta, tuskaa ja tuhoa.”

