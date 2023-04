Malmin Kebab nousi otsikoihin ensin jättiannoksillaan, sitten rottaongelman takia. Nyt rapistunut kioskirakennus puretaan.

Tiktok-sensaatioksi kaksi vuotta sitten noussut Shokkiäijä palaa alkuperäiseen osoitteeseen Turun Malminkadulle. Shokkiäijä eli Khaled Azizi ja hänen veljensä Ghazi Azizi aikovat rakennuttaa Malminkadulle uuden kioskirakennuksen.

”Tarkoituksena on pitää edelleen sellainen kioskifiilis. Niinpä meillä on suunnitelmissa rakentaa uusi kioski, joka on samanlainen kuin purettava, mutta tietenkin kaikki on sisällä upouutta”, Ghazi Azizi kertoo.

Ghazi Azizi (vas.) ja Khaled Azizi kertoivat ravintolansa menestyksestä vuonna 2021.

Reilun vuoden tyhjillään ollut noin 60 neliön kokoinen rakennus on rapistunut hurjaan kuntoon. Rapistunut rakennus ei häiritse naapureita enää pitkään.

”Purkaminen alkoi itse asiassa eilen”, Azizi sanoo.

Tyhjillään seisonut kioskirakennus on kokenut kovia vuoden aikana.

Veljesten omistama Malmin Kebab nousi todennäköisesti Suomen tunnetuimmaksi kebab-pizzeriaksi maaliskuussa 2021. Silloin Khaled Azizi kuvasi videolle valtavan kebab-annoksen valmistamisen ja totesi videolla, että ”mä laitan asiakkaan šokkiin”

Video on kerännyt valtavasti suosiota Tiktokissa, ja shokki-lausahdus lähti elämään omaa elämäänsä.

Nyt Azizin Tiktok-tilillä on lähes 350 000 seuraajaa, ja miehen videot ovat keränneet yli 11 miljoonaa tykkäystä.

Shokkiäijä on houkutellut asiakkaita eri puolilta Suomea niin paljon, että Malmin Kebab avasi toisen ravintolan Turun keskustaan Eerikinkadulle kesällä 2021.

Alkuperäinen Malminkadulla sijaitseva ravintola sulki ovensa joulukuussa 2021. Marraskuussa ravintola oli saanut huonoimmat mahdolliset arvosanat elintarvikeviranomaisten Oiva-raporttiin. Eerikinkadun ravintola taas sai Oiva-raporttiin parhaita ja toiseksi parhaita arvosanoja.

Vaikka ravintola sulki ovensa, veljekset aikoivat palata Malminkadulle. He hakivat Turun kaupungilta poikkeuslupaa rakennushankkeeseen. Kaupunki myönsi poikkeamispäätökset viime vuoden helmikuussa.

Ravintolatoiminta voi jatkua Malminkadulla, kunhan kioskirakennus korjataan uudisrakennusta verrattavaan tasoon.

Rakennus on niin huonossa kunnossa, että uudisrakennus on käytännössä ainoa vaihtoehto.

Vanha kioskirakennus on tarkoitus korvata uudella.

Yksi pizzerian naapureista jätti hakemukseen liittyvän muistutuksen. Naapuri toivoi, että luvan yhteydessä kaupunki käsittelisi Linnakaupungissa ja Kakolanmäellä vallitsevaa rottaongelmaa.

Muistuttajan mukaan kebab-pizzerian heikko jätehuolto on voinut lisätä rottaongelmaa.

Veljekset antoivat vastineen muistutukseen. Siinä he korostivat, että alueen rottaongelma on historiallinen. Kioskirakennuksen takana avautuu Tallimäenpuisto, jossa rottia on ollut pitkään.

Veljekset muistuttivat, että kun vanha rakennus puretaan, tilalle rakennetaan nykystandardit täyttävä rakennus, jossa on myös terveysviranomaisten vaatimukset täyttävä jätehuolto.

Turun kaupungin näkemyksen mukaan alueen rottaongelma on paisunut runsaan rakentamisen seurauksena. Eläimet ovat lähteneet etsimään uusia elinpaikkoja.

Tallimäenpuistossa oli vielä toissa vuonna kymmeniä rotankoloja. Kaupunki ilmoitti silloin järjestävänsä alueella rottien tehopyyntiä.

Ghazi Azizi arvioi, että ravintola avaa ovensa Malminkadulla vasta ensi vuoden puolella.

”Emme ole suunnitelleet vielä mitään avajaispäivää, eikä siitä ole rehellisesti sanottuna edes vielä puhuttu”, Azizi sanoo.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.