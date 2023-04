Moisionkoskeen keväällä nousevien pikkukalojen kalastaminen kiellettiin kaksi vuotta sitten. Nyt Salossa karsittiin byrokratiaa ja satoja vuosia vanha perinne on saanut jatkua.

Salon keskustan läpi virtaavan Moisionkosken rannoilla on näkynyt tällä ja viime viikolla kymmeniä kalastajia pitkät haavit käsissään. Heidän toimintansa olisi ollut vielä viime ja edellisvuonna laitonta.

Salolaiset kaverukset Jimi Tulonen ja Aleksander Rättö kalastivat joella norssia eli kuoretta maanantaina illalla. Molemmat saivat nostettua pieniä silakankokoisia kaloja kymmenen litran ämpärin täyteen. Kuore nousee koskeen kutemaan jäiden lähdön jälkeen.

”Salon puskaradiossa ihmeteltiin viime viikolla sitä, miksi kosken päällä lentää niin paljon lokkeja. Siitä tiesimme, että norssi on nousemassa”, Tulonen kertoo.

Kuoretta kalastetaan joesta lipolla eli pitkävartisella haaville. Lippoa vedetään joenpohjaa pitkin, ja kutemaan nousevat kalat, kuten kuoreet ja siiat, jäävät haaviin.

”Kaloja on niin paljon, että välillä riitti, että haavia piti paikallaan niin kalat uivat siihen”, Rättö kertoo.

Norssi eli kuore nousee kutemaan jokeen keväällä.

Kuoreen lippoaminen on ollut jokakeväinen perinne Moisionkoskessa jopa satojen vuosien ajan. Perinne keskeytyi toissa vuonna byrokratian takia. Kalastuksenvalvoja kävi jopa häätämässä kalastajat joelta.

Lue lisää: Satoja vuosia vanha kalastus­perinne kiellettiin Salossa yllättäen: kuoreen lippoamiselle byrokratian vuoksi stoppi

Häätämisen syynä oli se, että Länsi-Suomen Kalatalous­keskuksen mukaan vuosikausia vapaasti jatkunut kalastustoiminta olikin laitonta. Lippoamista saisi jatkaa ainoastaan luvanvaraisesti.

Lupaa ei ollut toissa vuonna edes olemassa.

Kalastamiseen vaaditaan normaalisti yli 18-vuotiailta kalastonhoito­maksu, mutta maksu on tarkoitettu yhdellä vavalla tehtävään viehekalastukseen.

Rannikkojokien koskipaikoissa kalastaminen vaatii vedenomistajan luvan.

Moisionkosken vesialueen omistajana toimii järjestäytymätön Moision kylän yhteisen vesialueen osakaskunta. Siinä on 27 jäsentä, joten yhteisen lupajärjestelmän toteuttaminen vaikutti vielä toissa vuonna vaikealta.

Salon kaupunki sai kuitenkin hoidettua asian. Kaupunginvaltuustoon tuotiin viime vuoden tammikuussa valtuustoaloite norssin lippoamisen sallimisesta.

Aloitteen hyväksymisen jälkeen kaupunki kutsui koolle osakaskunnan, joka päätti sallia norssiin lippoamisen Moisionkoskessa.

Osakaskunta päätti myös, että se ei peri kalastamisesta erillistä maksua. Koskessa kalastavilla 18–64-vuotiailla pitää olla kalastonhoitomaksu maksettuna.

Jimi Tulonen kiittelee kaupungin toimintaa.

”Lippoamisella on täällä tosi pitkä perinne. Sen on huomannut siitä, että vanhemmat kaupunkilaiset ovat tulleet juttelemaan ja kertomaan, miten he nostivat lapsina joesta norssia”, Tulonen kertoo.

Salolaisten lisäksi kalastamassa on käynyt runsaasti ukrainalaisia ja venäläistaustaisia.

”He arvostavat norssia jopa enemmän kuin silakkaa”, Tulonen kertoo.

Ukrainalainen Oleg kalasti norsseja tiistaina illalla Moisionjoella. Mies nuuhkaisee kurkulta tuoksuvaa kalaa.

Lippoamiskaverukset kertovat savustavansa valtaosan nostamistaan kuoreista. Osan Tulonen aikoo käyttää syöttikaloina. Rättö kertoo tuovansa esikois­lapsensa ensi keväänä koskelle kalastamaan.

Kalaa nousee joesta myös lapsen käteen sopivalla perhoshaavilla.

”Täältä saa takuuvarmasti saalista, joten toivottavasti esikoinen innostuu onnistumisen jälkeen kalastamisesta”, Rättö puntaroi.

Yhteen yllätykseen lippoamista kokeilevat kalastajat saavat varautua. Se paljastuu viimeistään siinä vaiheessa kun norssit päätyvät saalisämpäriin.

Ämpäristä leijuu tuoreen kurkun haju.

”Haju on todellakin verrattavissa leikatusta kurkusta lähtevään raikkaaseen hajuun. Kurkku tuoksuu aina siihen asti kunnes kalan perkaa. Silloin pään mukana poistuvat hajua erittävät rauhaset”, Tulonen kuvailee.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.