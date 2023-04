Kaupunki on asettanut uhkasakkoja yli sadalla tuhannella eurolla. Hallinto-oikeus hylkäsi taloyhtiöiden valitukset uhkasakoista kaksi viikkoa sitten.

Palossa tuhoutunut puutalo on seisonut tyhjillään jo useita vuosia.

Torstaina aamuyöllä tuhoutuneen historiallisesti merkittävän puutalon kunnostamisesta on kiistelty Turun kaupungin ja rakennuksen omistajan välillä usean vuoden ajan. Palossa tuhoutunut rakennus on yksi neljästä puurakennuksesta, jotka on kaupungin mukaan jätetty heitteille. Poliisi epäilee palon olleen tahallaan sytytetty.