Turun kaupunginkirjastossa alkaa kokeilu, jossa kirjastosta voi lainata sähköauton. Kokeilu kestää kolme viikkoa.

Turun kirjastossa alkaa kokeilu, jonka aikana kirjastosta voi lainata sähköauton.

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppulan mukaan lainaajalla pitää olla voimassa olevan Vaski-kirjastokortin lisäksi Suomessa myönnetty ajokortti. Ajokortti tarkastetaan lainauksen yhteydessä.

Myös ajokunto arvioidaan.

”Jos herää epäilys, että ihminen ei ole ajokuntoinen, totta kai siihen puututaan. Se tehdään kahden hengen arvioinnin perusteella”, Pilppula sanoo.

Kaupungin mukaan Turun kirjasto on tiettävästi ensimmäinen kirjasto maailmassa, joka tarjoaa tällaisen lainaamismahdollisuuden.

Kyse ei ole kuitenkaan kaupungin omasta aloitteesta vaan ehdotus järjestelyyn tuli Toyotalta, joka tarjoaa auton. Kyse on siis mitä ilmeisimmin markkinointi­tempauksesta.

Kokeilun ajan paikalla on Toyotan kouluttama henkilö vastaamassa kysymyksiin.

”Olemme sopineet, että auto on meidän käytössämme kokeilun ajan. Tässä raha ei vaihda omistajaa”, Pilppula kertoo.

Hänen mukaansa kirjaston tavoitteena on kertoa ihmisille sähköisen liikkumisen vaihtoehdosta.

”Ajattelemme, että meillä on vastuuta tiedonvälityksestä, ja kestävä kehitys on meille kaupungissa tärkeä asia”, Pilppula toteaa.

Lainaaja voi varata auton enintään kuuden tunnin ajaksi kerrallaan.

”Meillä on Varaamo-järjestelmä, jonka kautta varaukset tehdään. Siellä on puolen päivän slotteja, joita voi varata”, Pilppula kertoo.

Autoa ladataan tilapäisessä latauspisteessä kirjaston pihalla. Jos autoa pitää ladata kesken pidemmän varauksen, varaaja lataa auton itse.

Jos tulee sakkoja, lainaaja maksaa ne itse.

”Autossa on totta kai normaalit vakuutukset, mutta käytännössä lainaaja vastaa aiheuttamistaan vahingoista”, Pilppula kertoo.

Kirjastossa on ollut aiemmin esimerkiksi polkupyöriä, joita on saanut lainata. Niiden käyttö kuitenkin vähentyi keltaisten kaupunkipyörien ilmestyttyä katukuvaan. Lisäksi kirjastossa on muun muassa lainattavia soittimia, roskankeruupihtejä sekä sähkönkulutusmittareita.

Sähköauto on lainattavissa Turun kaupunginkirjastosta 8.5.–28.5. välisenä aikana.

