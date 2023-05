VR aikoo myydä lähivuosina 25 matkustaja-asemaa. Joukossa ovat Turun päärautatieasema ja Kupittaan rautatieasema.

Turun päärautatieaseman nykyinen asemarakennus on 1940-luvulta. Rakennuksen sisätiloissa näkyy funktionalismi.

VR myy Turun päärautatieaseman ja Kupittaan aseman.

Kaikkiaan VR on hankkiutumassa eroon 25 matkustaja-asemasta eri puolilla Suomea. VR kertoo käyvänsä neuvotteluja asemien tulevaisuudesta ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien kanssa.

Turun pormestari Minna Arve (kok) kertoi keskiviikkona, että VR ei ole lähestynyt kiinteistöasialla kaupunkia, eikä Turku ole kiinnostunut ostamaan asemarakennuksia.

”Ei meillä ole lähtökohtaisesti mitään kiinnostusta niihin”, Arve sanoo.

”Mitä me tekisimme niillä? Kaupungin tarkoituksena ei ole olla kiinteistön omistaja ja vuokrata sitä toiselle. Meidän kiinteistömme kuuluvat lähtökohtaisesti omaan palveluverkkoomme”, Arve jatkaa.

VR:n mukaan asemien myyminen tapahtuu vaiheittain lähivuosina. Helsingin ja Tampereen asemat eivät VR:n mukaan ole lähivuosina myytävien asemien joukossa, koska niissä on käynnissä kehityshankkeita.

Tällä hetkellä VR omistaa myös kolme raja-asemaa. Niiden tilannetta tarkastellaan erikseen.

Viime vuonna ratatyöt katkaisivat liikenteen Turun päärautatieaseman ja Kupittaan aseman välillä. Tälläkään hetkellä Helsingin suunnan junat eivät pääse päärautatieasemalle asti, vaan jäävät Kupittaalle.

Lue lisää: Turku mullistaa Kupittaan maisemat – Juna­matkustaja saapuu pian uuden­laiseen keskustaan

Lue lisää: Uusi siltasotku uhkaa pidentää Kupittaan junakaaosta

VR:n mukaan matkustajien tarve odotustiloille on vähentynyt ja asemien rooli on muuttunut, kun lipunmyynti on siirtynyt digitaalisiin kanaviin.

VR:n kiinteistöyksiköstä vastaava talousjohtaja Erkka Repo kertoo tiedotteessa, että 90 prosenttia lipuista myydään digikanavissa.

Revon mukaan VR tarjoaa jatkossa esimerkiksi odotustiloja ja matkatavarasäilytystä muiden omistamilla asemilla.

VR:n tiedotteessa kerrotaan, että asemista luopuminen on jatkumoa junaliikenteen kilpailun avautumiselle.

Asemakiinteistöjen omistajuus on jo tällä hetkellä hajautunut useille eri tahoille. VR:n lisäksi asemia omistavat esimerkiksi Väylävirasto, Senaatti, yksityiset yritykset ja kunnat.

Yhteensä Suomessa on 64 matkustajaliikennettä palvelevaa asemarakennusta.

Fakta VR:n omistamat asemat Matkustaja-asemat: Akaa Toijala Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Joensuu Järvenpää Kajaani Kerava Kolari Kotka Kouvola Kuopio Kemijärvi Lahti Mikkeli Oulainen Parkano Pieksämäki Riihimäki, Siilinjärvi Tampere Turku Turku Kupittaa Tuusula Jokela Varkaus Raja-asemat: Tohmajärvi Niirala Kuhmo Vartius Lappeenranta Vainikkala Lähde: VR

Lue lisää: Timo Aro otti vastaan johtajapestin, jossa palkka putosi 3 000 euroa kuussa – Nyt hän visioi Suomen Nato-päämajaa Turkuun

Lue lisää: He eivät tienneet, mitä tekevät – Turku on yrittänyt kääntää funikulaarin jatkuvat ongelmat huumoriksi, mutta kaikkia ei enää naurata

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.