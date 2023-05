Lihavuuslääkkeet saattavat ratkaista merkittävän kansan­terveys­ongelman Suomessa, kertoo painon­hallinta­lääkäri André Heikius. Hänestä lihavuutta tulee hoitaa lääkkein, kuten muitakin pitkä­aikais­sairauksia.

Laihdutukseen käytettävän diabeteslääkkeen vaikuttava aine voi olla ratkaisu lihavuuteen, joka on yksi merkittävimmistä kansan­terveys­haasteista, sanoo Suomen Lihavuus­lääkäri­yhdistyksen toiminnanjohtaja André Heikius.

Kyseinen lääke, Ozempic, nousee tasaisin väliajoin otsikoihin, sillä kyseessä on myös diabeetikoille tärkeä lääke. Laihdutusvaikutuksensa vuoksi Ozempicin kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja lääke loppuu aika ajoin apteekeista. Niinpä moni diabeetikko on jäänyt ilman.