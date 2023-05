Varsinais-Suomen Paraisilla kerätään tietoa katujen kunnosta pelin avulla. Autoilijat saavat rahaa, jos he kuvaavat kännykällä teitä ja keräävät mobiilipelissä marjoja ja hedelmiä.

Paraisilla mobiilipelin pelaaminen alkaa lauantaina kello 10. Kartalla näkyy vihreitä palloja, joiden keskellä olevat numerot kertovat pelin aikana, montako marjaa tai hedelmää alueella on vielä kerättävissä.

Paraisilla ihmiset voivat tienata rahaa kuvaamalla katuja mobiilipeliin.

Kaupunki kerää videomateriaalia katujen kuntokartoitusta varten. Peliä pääsee pelaamaan lauantaina Paraisten, Nauvon ja Korppoon keskustojen teillä.

Crowdsorsa-yhtiön mobiilipelissä kaduille on ripoteltu rahanarvoisia hedelmiä ja marjoja, joita autoilijat keräävät nauhoittamalla teistä videoita. Kännykkä neuvotaan laittamaan tuulilasiin kiinnitettävään puhelinpidikkeeseen.

Kartoitettavaa katuverkkoa on Paraisilla noin 85 kilometrin verran. Pelissä yhden kilometrin matkalla on keskimäärin noin kolmen euron arvosta hedelmiä ja marjoja.

Tekoäly analysoi kerätyn videomateriaalin. Pelin avulla kaupunki saa tietoa teiden kunnosta ja pystyy suunnittelemaan korjauksia, kertoo Paraisten yhdyskuntainsinööri Matias Jensén.

Pelin pelaamiselle on säävaraus.

”Kovassa rankkasateessa tai lumimyrskyssä ei voi pelata, koska kuvattu materiaali ei ole tarpeeksi tarkkaa. Toivottavasti lunta ei enää tule, mutta koskaan ei voi tietää”, Jensén sanoo.

Hänen mukaansa peli on tarjolla niin pitkään, kunnes kaikki pelissä olevat tiet on kuvattu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Crowdsorsan mobiilipeliä käytetään Paraisilla teiden kunnon selvittämiseen.

”Vaikea arvioida, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat pelaamaan”, Jensén sanoo.

Hänen mukaansa pelitempaus maksaa kaupungille kaikkiaan noin 4 000 euroa.

Heinäkuussa mobiilipelin avulla on tarkoitus selvittää Paraisten kevyen liikenteen väylien kuntoa.

Myös Loimaalla kerätään lauantaina tietoa teiden kunnosta Crowdsorsan mobiilipelillä. Periaate on sama kuin Paraisilla. Pelaajat saavat tienaamansa rahat pankkitilille.

”Kerätyt objektit katoavat reaaliajassa kaikkien käyttäjien kartoilta, mikä ilmaisee osallistujille selkeästi, mistä katujen kuntotieto on vielä keräämättä. Ansaita voi jopa parikymmentä euroa tunnissa, kunnes Loimaan koko 123 kilometrin katuverkko on saatu kartoitettua”, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju tiedotteessa.

Crowdsorsa on tamperelainen startup-yritys, jonka mobiilipeli on kehitetty kuva- ja videodatan joukkoistettuun keräämiseen. Pelillä on kerätty dataa muun muassa kaduista, pyöräteistä, kaivonkansista ja lätäköistä.

Katujen joukkoistettu kuntokartoitus järjestetään Loimaan ja Paraisten kanssa samaan aikaan myös Akaassa, Parkanossa, Laukaassa, Forssassa, Kirkkonummella ja Kajaanissa.

