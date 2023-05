Lähes 80 ulkomaalaista toimittajaa tutustui keskiviikkona maailman suurimpaan risteilylaivaan Turun telakalla. Tältä lokakuussa valmistuva laiva näyttää nyt.

Tilaajille

Kansainvälinen lehdistö tutustui Turun telakalla valmistuvaan Icon of the Seas -risteilyalukseen.

Maailman suurimman risteilijän valmistumispäivä on varmistunut. Turun telakalla rakenteilla oleva Icon of the Seas on tarkoitus luovuttaa tilaajalleen, maailman toiseksi suurimmalle risteilyvarustamolle Royal Caribbeanille, 26. lokakuuta.