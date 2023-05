Laivanrakennusinsinööri varasti Icon-luokan risteilylaivojen suunnitelmat Turun telakalta. Syyttäjän mukaan mies hyödynsi tietoja konsultoidessaan kiinalaisyritystä. Insinööri kuoli kesken oikeusprosessin, mutta ehti myöntää, että kopioi tietoja koneelleen.

Syytteen mukaan insinööri varasti Turun telakalta Icon-laivojen suunnittelutietoja. Kuvassa rakenteilla olevan Icon of the Seas -aluksen sisätiloja.

Varastiko entinen laivanrakennusinsinööri maailman suurimpien risteilylaivojen suunnittelutiedot ja myi ne kiinalaisille?

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkoi maanantaina poikkeuksellisen yritysvakoilujutun oikeuskäsittely. Turun telakan omistavan Meyer Turun mukaan entinen insinööri aiheutti yritysvakoilutoimillaan yli 400 miljoonan euron vahingon Meyer Turulle ja sen emoyhtiölle Meyer Werftille.

Tapauksesta tekee poikkeuksellisen myös se, että yritysvakoilusta syytetty insinööri kuoli viime vuoden elokuussa oikeusprosessin käynnistyttyä.

Alun perin aluesyyttäjä Ville Urpomäki haki miehelle tuomiota tekijänoikeusrikoksesta ja yrityssalaisuuden rikkomisesta. Myöhemmin syytelistaan lisättiin yritysvakoilu.

Oikeudessa esitettävät vaatimukset kohdistuvat nyt kuolleen miehen konsulttiyritykseen ja miehen kuolinpesään. Syyttäjän vaatimukset ovat käytännössä kosmeettiset, sillä syyttäjä vaatii nyt insinöörin tietokonetta ja kovalevyä menetettäväksi valtiolle.

Meyer taas vaatii miehen yritykseltä ja kuolinpesältä yhteensä noin viiden miljoonan euron hyvityksiä. Lisäksi Meyer vaatii vahingonkorvauksia noin satatuhatta euroa.

Yritysvakoilusyytteen saanut insinööri kuoli viime vuonna, joten puolustuksen asianajaja Lotta Kroneld edusti oikeudessa miehen yhtiötä ja kuolinpesää.

Hyvitysvaatimuksista Meyer kohdistaa kuolinpesään reilut 300 000 euroa.

”Olemme lähtenee kohtuunäkökulmista rajamaan kuolinpesän vastuuta”, Meyerin asianajaja Eveliina Tammela kertoi oikeudessa.

Puolustuksen asianajaja Lotta Kroneld moitti sitä, että asia on edennyt oikeuteen asti. Hänen mukaansa vastaajat ovat pyrkineet useaan kertaan sovintoon asiassa ja lupautuneet maksamaan Meyerille korvauksia.

Suurimmat vaatimukset Meyer kohdistaa insinöörin konsulttiyritykseen. Tilinpäätösten mukaan yritys teki voitollisen tuloksen vain yhtenä toimintavuonna. Puolustuksen mukaan yrityksen omaisuus on nyt noin 80 000 euroa, joka on vakuustakavarikossa.

”Tälle ei ole mitään järjellistä perustetta”, Kroneld moitti

Jutun valmisteluistunto käytiin jo viime vuoden kesäkuussa, jolloin insinööri myönsi kopioineensa tiedostoja koneelleen.

Laivanrakennusinsinööri työskenteli Meyerin palveluksessa vuodesta 1979 aina vuoteen 2017, jolloin hän jäi eläkkeelle. Mies työskenteli Meyerin suunnittelu- ja myyntiosastolla, jolla suunniteltiin suuria risteilyaluksia ja myytiin niitä varustamoille.

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen insinööri solmi konsulttisopimuksen Royal Caribbean -varustamon kanssa.

Royal Caribbean on maailman toiseksi suurin risteilyvarustamo, ja Turun telakka solmi varustamon kanssa sopimuksen kahdesta Icon-luokan risteilyaluksesta vuonna 2016. Ensimmäinen niistä, Icon of the Seas valmistuu telakalta tänä syksynä. Laiva on bruttotonnein mitattuna maailman suurin risteilylaiva.

Kesäkuussa 2018 insinööri vaihtoi työnantajaa. Hän solmi konsulttisopimuksen kiinalaisen laivanrakennusyhtiön kanssa. Sopimuksen mukaan insinööri sitoutui auttamaan kiinalaisyritystä risteilytoiminnan kehittämisessä ja tarjoamaan yrityksen käyttöön uusia innovaatioita ja teknologioita.

Insinöörin laittomaksi epäilty toiminta alkoi paljastua varomattoman Facebook-päivityksen myötä.

Insinööri julkaisi Facebook-sivullaan heinäkuussa 2018 kuvia työpisteeltään Kiinassa. Kuvissa näkyi myös miehen tietokoneen näyttö.

Eräät Meyer Turun työntekijät tunnistivat tietokoneen näytöllä tuttuja ikoneja ja kansioita. Viimeksi mainitut kuuluivat Icon-projektiin, johon miehellä ei pitänyt olla enää pääsyä.

Meyer käynnisti tutkimukset insinöörin toimista. Kävi ilmi, että mies oli kopioinut liikesalaisuuksia jo vuoden ajan. Ensimmäiset tiedostot mies kopioi heinäkuussa 2017 ollessaan vielä työsuhteessa Meyerille. Mies kopioi useita satoja tiedostoja vielä uudenvuoden aattona eli viimeisenä työpäivänään ennen eläkettään.

Vuodenvaihteen jälkeen mies aloitti konsulttina Royal Caribbeanille, joten hänelle myönnettiin rajallinen pääsy Icon-projektikansioon. Konsulttiaikanaan mies jatkoi tiedostojen kopiointia.

Mies kopioi tiedostoja vielä heinäkuussa 2018, kun hänen konsulttisopimuksensa Royal Caribbeanin kanssa oli päättynyt. Tästä toiminnasta miestä olisi syytetty yritysvakoilusta.

Miehen toimintaa voi kuvata jopa röyhkeäksi. Kun miehen toiminta alkoi paljastumaan, Royal Caribbeanin projektipäällikkö pyysi häntä poistamaan tietokoneeltaan kaiken Icon-projektiin liittyvän materiaalin.

Poistamisen sijaan mies kopioi järjestelmästä Icon-laivan viimeisimmän yleisjärjestelysuunnitelman.

Miehen pääsy järjestelmään estettiin seuraavana päivänä, ja Meyer Turku teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Meyerin mukaan miehen kopioimat tiedot olivat mittaamattoman arvokkaita. Laivaprojektien tietokannat, statistiikat ja toimintojen tietokannat edustivat Meyerin mukaan vuosikymmenien kertynyttä suomalaista laivanrakennusalan osaamista.

Aineiston euromääräistä markkina-arvoa oli Meyerin mukaan vaikea arvioida, joten Meyer tilasi Ernst & Young -konsulttiyhtiöltä arvion aineiston arvosta.

Arvion mukaan aineiston arvo on 460 miljoonaa euroa. Meyerin mukaan arvio on jopa maltillinen ja aineiston todellinen arvo voi olla huomattavasti korkeampi.

Puolustuksen mukaan insinööri kopio tiedostot vain omien työtehtävien hoitamiseksi eikä hän käyttänyt niitä kopioinnin jälkeen.

Meyerin mukaan mies hyödynsi tiedostoja konsultoidessaan kiinalaisyhtiötä. Insinöörin tietokoneelta löytyi esitutkinnassa kansio, jonka nimestä päätellen kansion tiedot oli annettu kiinalaisyhtiölle.

Esitutkinnan mukaan kiinalaisyhtiö maksoi insinöörin konsulttitoimistolle lähes 150 000 euroa kuutena tilisiirtona 2018–2019. Tämän lisäksi sopimus takasi miehelle jopa 34 000 euron kuukausipalkkion sekä muita poikkeuksellisia etuja kuten liikeluokan lentoliput, asuntoedun ja autonkuljettajan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee juttua toukokuussa seitsemän istuntopäivän ajan.

