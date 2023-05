Vehmaalla etsitään ketunpoikasta vapaaehtoisten ja etsintäkoiran avulla. Kettu oli napattu ihmisen hoivaan viikonloppuna ja palautettu luontoon kaukana pesästään. Jos eläintä ei löydetä pian, sen elin­mahdollisuudet alkavat yhdistyksen mukaan heiketä.

Vehmaalla etsitään pientä ketunpoikasta vapaaehtoisten ja etsintäkoiran avulla. Toistaiseksi etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, kertoo Vakka-Suomen eläin­suojelu­yhdistyksen puheenjohtaja Carita Rauvola.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun vehmaalaisnuori nappasi ketunpojan hoiviinsa viime viikonloppuna. Nuori kuljetti ketun muovipussissa kotiinsa. Seuraavana päivänä nuoren kaverit tulivat katsomaan ketunpoikaa. Yhteistuumin he päättivät palauttaa eläimen luontoon.

Rauvolan mukaan kyseessä oli ”humalaisen päähänpisto”, joka saattaa johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.

”Pieni ketunpoika ei selviä yksin sen jälkeen, kun se on ensin viety pois emonsa ja sisarustensa luota ja jätetty sen jälkeen eri paikkaan kuin mistä se on aiemmin napattu kyytiin”, hän sanoo.

Rauvola on huolissaan pienestä ketusta, sillä sillä ei ole elämän edellytyksiä, elleivät etsinnät pian tuota tuloksia: ketunpoika ei vielä osaa pyydystää ruokaansa itse, eikä se selviydy vieraassa ympäristössä yksin.

Hänen mukaansa ketunpoika on vielä niin pieni, että se tarvitsee emonsa huolenpitoa ja maitoa. Emon maito sisältää runsaasti energiaa ja vasta-aineita suojaksi taudinaiheuttajilta. Sen ansiosta nisäkkäiden poikasista suuri osa selviytyy aikuiseksi.

”Lisäksi ketunpoikaselle on tiettävästi syötetty metvurstia, jonka suola- ja rasvakuorma saattaa aiheuttaa sille ripulin ja nestehukan nopeastikin”, Rauvola sanoo.

Eläinyhdistys on saanut tietoonsa tekijän, joka Rauvolan arvion mukaan on täysi-ikäinen. Tekijä on tavoitettu, ja häneltä on löydetty muovipussi, jossa kettu on kuljettu kotiin sekä pyyheliina, jossa kettu on oleillut. Pyyhettä ja hanskoja, joilla eläintä on käsitelty, on käytetty etsinnöissä hajujäljen mahdollistamiseksi.

Rauvola kertoo, että etsintäkoira on merkinnyt kaksi louhikkoa. Ketunpoika ei kuitenkaan ole louhikosta ainakaan toistaiseksi löytynyt. Etsintöjä jatketaan keskiviikko­illalla.

”Hiukan huonolta näyttää. Mitä enemmän aikaa ketun luontoon takaisin päästämisestä kuluu, sitä heikommaksi käyvät sen elin­mahdollisuudet.”

Rauvola on yhdistyksen nimissä tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen.

Eläinsuojelulain mukaan luonnonvaraisten eläinten ottaminen elätettäväksi on kielletty. Poikkeuksen lakiin tekevät muun muassa eläimen pyydystäminen eläintarhaan sekä tilapäisen sairaanhoidon antaminen.

Lounais-Suomen poliisilaitos ei toistaiseksi voi vahvistaa rikosilmoitusta, sillä se on vastikään tullut sähköisen järjestelmän kautta. Kun ilmoitus vastaanotetaan, se siirtyy esikäsittelyyn, jossa tutkitaan, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta.

