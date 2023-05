Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo, että Väylävirastolla ei ollut toimivaltaa tiedottaa Logomon sillan käytöstä rautatieaseman korvikkeena. ”Tällaisesta ei ole sovittu”. Toisenlainen ratkaisu asiaan julkaistaan lähiaikoina.

Turkulaiset ovat olleet tyrmistyneitä alkuviikosta julki tulleeseen tietoon, että Logomon kylmä ja vessaton silta tulisi jatkossa toimimaan odotustilana Turun junaliikenteelle.

Ensin VR tiedotti viime viikolla aikovansa myydä Turun vanhan päärautatie­asema­rakennuksen. Sitten Väylävirasto tiedotti maanantaina, että junaa voi jatkossa odotella säältä suojassa Logomon sillalla tai ulkona asemalaiturilla katoksen alla.

Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä kertoi HS:lle, että parhaillaan pohdinnassa on, mitkä ovat ne minimipalvelut, joita junamatkustajille tulee Turussa lähivuosina antaa. Tarkoituksena oli suunnitella väliaikaisia järjestelyjä, sillä junamatkustajiakin palvelevan uuden matkakeskuksen toivotaan valmistuvan vuonna 2029.

Turun pormestari Minna Arve (kok) kommentoi Twitterissä tuoreeltaan, että ”valtionyhtiön toiminta on ylimielistä asiakkaita kohtaan”.

Turun Sanomille Arve täsmensi tarkoittavansa sekä Väyläviraston että VR:n asennetta. Arven mukaan Turun näkemys on, että Väyläviraston ja VR:n esittämiä väliaikaisjärjestelyjä ei voida hyväksyä.

Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo, että Väylän ulostulo oli täydellinen yllätys.

”Tämä tuli täysin puskista! Mitään tällaisia päätöksiä ei ole tehty. Tällaisesta ei ole sovittu linjauksia, tästä ei ole minkäänlaisia kirjauksia pöytäkirjoissa eikä tästä ole millään tasolla neuvoteltu.”

Virtanen sanoo, että Turun ratapiha-alueen matkustajapalveluja pohtivalle hankkeelle on asetettu oma työryhmänsä, jonka kokouksissa istuu edustajia Turun kaupungilta, VR:ltä ja Väylävirastosta sekä yksityisiä suunnittelijoita.

Virtanen ei itse kuulu ratapihan matkustajapalveluja pohtivaan työryhmään, mutta kertoo saavansa kaikki työryhmän raportit ja pöytäkirjat.

Onko kaupunki tehnyt kaiken voitavansa vaikuttaakseen lopputulokseen?

”On tietenkin.”

Virtanen sanoo, että Väylävirasto sooloilee.

”Tämän kaltainen päätös on tässä vaiheessa Väylän yksityistä ajattelua. Kaupungin yleisenä alueena toimivan Logomon sillan käyttö ei kuulu Väyläviraston toimivaltaan.”

Kupittaa-Turku-ratahankkeen vastuualueet ovat juuri tässä kohdin Virtasen mukaan epäselvät. Kupittaa-Turku-kaksoisraidehanke on Väyläviraston investointihanke, jonka kustannuksista Turun kaupunki maksaa puolet. Siksi kaupunki myös on mukana hanketta koordinoivassa ohjausryhmässä.

Nyt kohun alla ollut matkustajapalveluiden järjestäminen on päähankkeeseen liittyvä erillinen kokonaisuutensa, liitännäishankkeensa, jonka toteuttajasta tai kustannusvastuista ei ole toistaiseksi Virtasen mukaan sovittu.

”Tämä matkustajapalveluihin liittyvä liitännäishanke ei ole yksiselitteisesti kenenkään vastuulla. Sen rahoituksesta ei ole vielä sovittu. Vastuut tulevat jakautumaan VR:n, Väyläviraston ja Turun kaupungin kesken. Ja nyt tämä vastuurajapintojen epäselvyys on johtanut tähän ongelmaan.”

Vaikka ehdotus Logomon sillan käytöstä rautatieaseman korvikkeena vaikuttaa tulleen yllätyksenä monille, ei ehdotusta voi aivan upouutena pitää.

Esimerkiksi Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kommentoi Aamuset-kaupunkilehdelle marraskuussa 2021 Logomon sillan tulevaa roolia. Lehti kirjoittaa, että Hintsasen mukaan rautatieasema muuttaa Logomon sillalle, kun ratapihan ja Kupittaan välille rakentuva kaksoisraide on valmis ja kun nykyinen päärautatieasemarakennus poistuu käytöstä.

”Voi periaatteessa ajatella, että se (Logomon silta) on uusi rautatieasema, Hintsanen kertoi lehdelle jo vuonna 2021.

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo, että kaiken kaikkiaan kyseessä on nyt monimutkainen soppa, jonka osalta olisi pitänyt tiedottaa jotain ihan toisenlaista.

”Ainoa, mistä olisi pitänyt tiedottaa on vain se, että matkustajapalvelut tullaan toteuttamaan Logomon sillan ja matkustajalaitureiden välittömään läheisyyteen. Tämä on asia, jota sitä varten perustettu yhteinen työryhmä on suunnitellut.”

”Koska hanke on vielä keskeneräinen ja koska mukana on yksityisiä toimijoita ja suunnittelua, niin emme ole sitä voineet vielä julkistaa. Tulemme julkistamaan tämän asian todennäköisesti jo ensi viikon aikana ja viimeistään kuun loppuun mennessä”, Virtanen paljastaa.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.