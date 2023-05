Rautatie­asemasoppa on viestinnällinen väärin­ymmärrys, sanoo Väylävirasto

Väylävirasto muistuttaa, että väliaikaiset asemapalvelut on suunniteltu toteutettavan kahdessa väliaikaisessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen väliaikaiset asemapalvelut voivat olla tasoltaan vaatimattomammat kuin toisen vaiheen väliaikaiset, pitempikestoiset asemapalvelut.

Väylävirasto lähetti keskiviikkona iltapäivällä tiedotteen, jossa se selittää alkuviikon kuumana käynyttä keskustelua Turun päärautatieasemasta. Sen mukaan kyse on väärinymmärryksistä.

Junaliikenteen on määrä palata Turun päärautatieasemalle rataremontin jälkeen vuonna 2024. Samaan aikaan VR on myymässä vanhaa päärautatieasemaa. Turkuun kaavailtu uusi matkakeskus puolestaan voisi toteutua vuonna 2029, mutta sekin on epävarmaa.

Maanantaina Väylävirasto tiedotti, että väliaikaiset minimipalvelut tullaan järjestämään uuden Logomon sillan yhteydessä. Sen lisäksi Väylävirasto kertoi, että huonon sään sattuessa junamatkustaja voisi odottaa junaa joko sillalla tai alhaalla laiturialueella katoksen alla ”penkillä istuen tai kaiteeseen nojaten”.

Nyt virasto sanoo uudessa tiedotteessaan, että sen maanantaina kertomasta on ”muodostunut julkisuudessa” virheellinen käsitys siitä, että Logomon silta toimisi asemarakennuksena, kunnes Turun kaupungin uusi matkakeskus valmistuu.

”Logomon sillan ei ole tarkoitus toimia asemarakennuksena. Koska kulku uusille laitureille tulee tapahtumaan Logomon sillan kautta, sijoittuvat väliaikaiset asemapalvelut Logomon sillan läheisyyteen”, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Sitä Väylävirasto ei tarkenna tuoreimmassakaan tiedotteessa, että mitä nämä asemapalvelut sitten olisivat.

Väyläviraston maanantaina lähettämä tiedote ja kommentointi mediassa aiheuttivat vastalauseiden myrskyn ja kaupunki syytti sitä jopa sooloilusta. Keskiviikkona kaupungilta kerrottiin HS:lle, että työryhmä tulee julkistamaan suunnitelman matkustajapalveluista toukokuun aikana.

Uudessa tiedotteessa Väylävirasto myös selvittää, että väliaikaiset asemapalvelut on suunniteltu toteutettavan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisen vaiheen väliaikaiset asemapalvelut valmistuvat viimeistään heinäkuussa 2024, kun Tampereen suunnan junaliikenne siirtyy uusille laitureille. Kupittaa–Turku-ratahanke vastaa tämän järjestelyn toteuttamisesta.

”Tavoitteenamme on järjestää asemapalveluihin mahdollisimman hyvä väliaikaisratkaisu. Suunnitelmissamme on tuoda uusien matkustajalaiturien luo lippuautomaatteja ja selvitämme mahdollisuuksia matkatavarasäilytyksen toteuttamiseen lähistöllä”, VR:n kehityspäällikkö Petri Martola sanoo tiedotteessa.

Toisen vaiheen väliaikaisista palveluista neuvotellaan Turun kaupungin, VR:n ja Väyläviraston kanssa. Tiedotteen mukaan ensimmäisen vaiheen väliaikaiset asemapalvelut voivat olla tasoltaan vaatimattomammat kuin toisen vaiheen väliaikaiset, pitempikestoiset asemapalvelut. Toisen vaiheen väliaikaiset asemapalvelut palvelevat matkustajia, kunnes Turun kaupungin uusi matkakeskus-hanke valmistuisi. Sen tavoitteellinen valmistumisaika on vuonna 2029.

