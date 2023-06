Raision alppiruusupuiston kukinta on nyt parhaimmillaan.

Kerrostalojen syliin jäävässä metsikössä Raisiossa vallitsee valtava kukkaloisto. Lähes 2 000 alppiruusua panee nyt parastaan.

Kotimaiset alppiruusut hehkuvat valkoisen, pinkin ja violetin eri sävyissä. Mäen päältä löytyy yksi keltakukkainenkin. Ulkomaisten alppiruusujen joukossa väriloisto on laajempi. Kukkia on niin syvänpunaisia kuin vaalean persikkaisia.

Puistossa istuu mies, joka on tämän kaiken takana.

”Olen ylpeä tästä paikasta ja ihmisistä, jotka ovat olleet tätä tekemässä.”

Mies on Raision kaupungin vihersuunnittelija Markku Tuominen. Alppiruusupuisto perustettiin hänen ideastaan vuonna 1999.

”Valtuustossa äänestyksessä olivat vastakkain alppiruusupuisto ja keskustan kesäkukkaset. Alppiruusut voittivat.”

Vihersuunnittelija Markku Tuominen esittelee alppiruusupuistoa. Hän loukkasi jalkansa hiljattain. Hortonomi Auli-Maarit Meriläinen auttaa pyörätuolin kanssa. Alue on mäkinen ja kaikkialle pyörätuolilla ei pääse.

Tänä kesänä pääkukinta on hieman myöhässä, ja puisto on juhla-asussaan vasta nyt. Syynä on viileä alkukesä. Yleensä paras hetki alppiruusujen ihailuun on Raisiossa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Alppiruusut ovat vuosien varrella saaneet kasvaa rauhassa. Yksi outo kohtaaminen tosin muistuu Tuomisen mieleen.

”Kerran yllätin yhden naisen. Hän oli kerännyt ison kimpun oksia. Sanoi vievänsä ne maljakkoon”, Tuominen harmittelee.

Hän toivoo, että ihmiset eivät anna koirien pissata alppiruusujen päälle. Kasvien lehdet ja juuret eivät kestä pissakuormaa. Virtsan kurittamia alppiruusuja joudutaan toisinaan vaihtamaan uusiin.

Oma haasteensa ovat täydellisen alppiruusu­kuvan metsästäjät.

”Puiston mustikkainen varvikko kestää huonosti kävelyä. Ihmisten pitäisi pysyä valmiilla poluilla. Jos varvikkoa ei olisi, koko puisto olisi pilalla.”

Alppiruusut täplittävä metsäistä maisemaa. Kuvan taka-alalla näkyy vilaus lukion parkkipaikasta. Raision alppiruusupuisto on istutettu keskeiselle paikalle, jotta ihmisten olisi helppo käydä siellä.

Nimestään huolimatta alppiruusut eivät ole ruusuja.

Viime vuosina uusia pensaita on istutettu puistoon melko tasaista tahtia. Tilaa riittää uusillekin. Tänä keväänä lasti tuli Tanskasta. Se sisälsi 50 erilaista alppiruusua.

Kaikkiaan eri alppiruusu­lajeja ja -lajikkeita on puistossa 269. Niistä hieman yli 30 on kotimaisia.

Kotimaisista alppiruusuista Tuominen nostaa suosikeikseen pinkkikukkaisen Helsingin yliopiston, hieman tummemman Haagan, voinkeltaisia kukkia tekevän Allin ja hennon vaaleanpunaisen Suvin.

”On kunnia-asia, että puistosta löytyvät kaikki suomalaiset lajikkeet. Jos jokin puuttuu, se hankitaan”, Tuominen sanoo.

Ainut rajoittava tekijä alppiruusujen valinnassa on talvenkesto. Kaikki ulkomaiset lajikkeet eivät pärjää Suomen pakkasissa.

”Oikein punaisen punainen ja keltaisen keltainen ovat herkimpiä talviolosuhteille”, Tuominen kertoo.

Turun seudulla alppiruusujen kukintaa voi ihailla myös Yltöisten arboretumissa Kaarinan Piikkiössä. Pääkaupunkiseudulla kukintaa voi seurata esimerkiksi Haagan alppiruusupuistossa tai Anja Pankasalon puistossa.

Kuuluisin Suomen alppiruusu­puistoista lienee Haaga. Yrittääkö Raisio haastaa sen?

”Kysymys ei ole haastamisesta. Pääasia, että saadaan oma kotikaupunki kauniiksi”, Tuominen sanoo.

Raisio ja Haaga ovat myös puistoina erilaisia. Haaga on yliopiston kasvinjalostuksen koealue. Raision puistossa jalostustoimintaa ei tehdä.

”Mielestäni meidän puistomme on ilmeikäs. Täällä on korkeuseroja ja kalliota. Haaga taas on tehty suolle ja siellä on tasaisempaa ja näin ollen helpompaa kulkea”, Tuominen sanoo.

Raisdion alppiruusupuistossa on paljon korkeuseroja. Leveiden väylien lisäksi puistossa on myös kapeampia polkuja. Kaikkialle ei pääse pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.

Myös alppiruusujen välillä on eroja.

”Haagassa on paljon korkeaksi kasvavia alppiruusu­risteytyksiä, joista on valittu kasveja jatkojalostukseen. Meillä on pääosin valmiiksi jalostettuja lajikkeita”, Tuominen kertoo.

Raision alppiruusupuistoon suuntaavat voivat jättää ajoneuvonsa Raision lukion parkkipaikalle. Parkkipaikan vieressä on kesäkahvila. Puistossa vieraileville on järjestetty alppiruusujen kukinnan aikana vessamahdollisuus lukion tiloissa. Alppiruusupuistossa vierailu on ilmaista. Pyöräily puiston metsäpoluilla on kielletty.

Fakta Näin saat alppiruusun kukoistamaan Alppiruusu istutetaan happamaan maahan.

Metsänpohjamaahan voi sekoittaa hapanta turvetta tai maatunutta kuorikatetta. Kaupoissa myydään myös havu- ja rodomultaa.

Alppiruusu viihtyy tammien ja mäntyjen joukossa. Kuusia ja koivuja se vierastaa.

Puolivarjo ja hajavalo sopivat monille alppiruusuille. Osa lajikkeista kestää paremmin aurinkoa.

Vesi ei saa seisoa alppiruusun juurella, mutta maa ei toisaalta saa olla liian kuiva.

Kun ostat alppiruusun tainta, kiinnitä huomiota siihen, millä kasvuvyöhykkeellä kyseinen lajike menestyy ja kuinka korkeaksi kasvi kasvaa.

