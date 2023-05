Turun keskustelua aiheuttanut rautatieasemaratkaisu sai uuden käänteen. Asemalle lupaillaan odotustiloja parkkihallin yhteyteen vuonna 2025.

Turun päärautatieaseman palveluihin on löydetty uusi ratkaisu, tiedottavat Turun kaupunki ja Sunborn-yhtiö. Asemapalveluja kaavaillaan nyt raiteiden viereen rakennettavaan uuteen viisikerroksiseen pysäköintilaitokseen, joka toteutettaisiin yksityisellä rahalla.

Hankkeen taustalla on tapahtumakeskus Logomon taustayhtiö Sunborn. Parkkitalo rakennettasiin Ratapihankadulle Logomon sillan viereen.

Uudella pysäköintitalolla ratkaistaisiin myös Turun päärautatieaseman väliaikaiset palvelut, sillä sen pohjakerrokseen on tarkoitus rakentaa odotus- ja wc-tilat. Turun nykyinen päärautatieasema poistuu käytöstä, kun asemalaiturit siirtyvät Logomon sillan kohdalle.

Väylävirasto antoi aiemmin ymmärtää, että uudella ”asemalla”, eli Logomon sillalla ei olisi lainkaan odotus- tai wc-tiloja. Sittemmin se kertoi, että kyse olikin ”väärinymmärryksestä”.

Lopullisesti asemaongelma on tarkoitus ratkaista Aninkaisten sillan kupeeseen suunnitellulla matkakeskuksella.

”Pitkään valmisteltu hanke on osin edelleen suunnitteluvaiheessa ja poikkeuslupahakemus käsittelyssä, mutta koska asemapalveluista on noussut viime päivinä keskustelua, julkistamme hankkeen nyt. Naapureita on jo kuultu ja keskustelua käydään edelleen hyvässä hengessä, Sunbornin konsernijohtaja Hans Niemi kertoo tiedotteessa.

Tältä uudet matkustajatilat näyttävät havainnekuvassa.

Uusi pysäköintilaitos kantaa nimeä Logohub ja sen odotetaan valmistuvan keväällä tai alkukesästä 2025. Helsingin-junat jatkavat liikennöintiä päärautatieasemalle aikaisintaan joulukuussa 2024. Ennen uusia odotustiloja asemapalveluita voitaisiin tarjota Logomossa, tiedotteessa väläytetään.

”Hanke ratkaisisi samanaikaisesti Logomon alueen ja ratapihan pysäköintiongelmia sekä toisi junamatkustajien kipeästi tarvitsevat asemapalvelut”, Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen kertoo tiedotteessa.

Uusi pysäköintilaitos Logomon suunnasta katsottuna.

