Turun kaupunki hankki Alinan ehdotuksesta Wibit-temppuradan uimahalliin. Seuraavaksi se tulisi ottaa käyttöön, mutta edessä on vielä monta haastetta.

Turun Impivaaran uimahallissa saattoi nähdä viime viikon alussa erikoisen veden päällä kelluvan temppuradan. Kyseessä oli Wibit-vesitemppurata, josta on kiittäminen 11-vuotiasta Alina Euroa.

Mistä on kyse? Euro kertoi Lasten uutisille saaneensa idean kaksi vuotta sitten kokeiltuaan temppurataa uimahallissa Raumalla. Samanlainen olisi saatava myös kotikaupunkiin Turkuun.

”Se on rata, jossa on kaikenlaisia esteitä. On kiipeilyesteitä ja liukumäkiä. Joissain kohdissa voi joutua tasapainoilemaan. Se on vaikeaa märkänä”, Euro kertoo.

Euro ehdotti rataa Turun kaupungille, joka keräsi silloin ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ideoiden toteutukseen oli varattu kolme miljoonaa euroa.

Tämän jälkeen asukkaat saivat äänestää suosikkiehdotuksiaan kaupungin verkkosivuilla. 782 ideasta 89 eteni toteutukseen: niiden mukana oli myös Euron ehdottama temppurata.

Tarkemmin sanottuna kaksi hänen ehdotustaan hyväksyttiin. Hän ehdotti myös Suikkilan alueelle kiipeily- ja seikkailupaikkaa koululaisille.

”Ajattelin, että olisi kiva jos olisi vähän haastetta vanhemmillekin lapsille.”

Alina Euro tuli Impivaaran uimahalliin ja kertoi kahdesta lapsia ilahduttavasta ideastaan.

Aikaa on jo vierähtänyt siitä, kun Alina Euro antoi ehdotuksensa. Toisaalta hän ymmärtää, etteivät ideat toteudu hetkessä.

”Asia on ajan kuluessa vähän unohtunut. Jotkut luokkakavereistani pitävät peukkuja pystyssä, että tämä onnistuisi”, Euro pohtii.

Turun kaupunki on jo hankkinut noin 15 000 euron arvoisen temppuradan, mutta sen ottamisessa käyttöön on vielä haasteita.

Rata on tällä hetkellä Impivaaran uimahallissa, ja viime viikolla asiakkaat pääsivät kokeilemaan sitä ensimmäistä kertaa.

”Haasteita ovat kiinnitykset sekä henkilökunnan kouluttaminen radan käyttöönottoon, purkuun ja käytön aikaiseen valvontaan”, Turun uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen luettelee.

Saatujen kokemusten perusteella kaupunki miettii radan käyttöä maauimaloissa. Niitä on Turussa kaksi: Kupittaalla ja Samppalinnassa.

Wibit-vesitemppurata on käytössä myös esimerkiksi Kaarinan uimahallissa. Rataa voi muokata liittämällä erilaisia kelluvia osia yhteen.

Euro on iloinen siitä, että hänen ideansa ovat saaneet kannatusta. Hän haluaa rohkaista muitakin lapsia käyttämään vaikutusvaltaa kaupunkien kehittämiseen.

”Kaikki on mahdollista. Asukasbudjettiasioihin kannattaa tarttua, jos vain tulee mahdollisuus ja jos on yhtään halua.”

Opettajalta tai vanhemmalta voi myös kysyä apua, kuten Euro teki.

Entä mihin Euro haluaisi seuraavaksi vaikuttaa?

”Kaksi ideaa tuli tosi helposti, mutta nyt ei ole tullut uusia.”

Alinan 24-vuotias isoveli Alvar Euro toimii kaupunginvaltuustossa eli on mukana päättämässä Turun asioista, mutta Alina ei ole toistaiseksi kiinnostunut kulkemaan veljensä jalanjäljissä politiikkaan.

”Minusta on kivaa vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin, mutta en tiedä, haluaisinko ihan kaikessa sanoa omaa sanaani”, Alina miettii tulevaisuuttaan.

Juttu on julkaistu HS Lasten uutiset -sanomalehdessä 14. kesäkuuta.

Temppurata vaatii paljon tilaa. Sen vuoksi se voidaan kasata vain uimahallin pitkiin 25 metrin altaisiin.