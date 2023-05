Kirjalansalmen silta on ainoa tieyhteys Paraisten saaristoon. Nopeusrajoitusta huonokuntoisella riippusillalla on laskettu jälleen.

Kirjalansalmen silta on erityisseurannassa huonon kuntonsa takia. Kuva marraskuulta 2022.

Huonokuntoisen Kirjalansalmen sillan nopeusrajoitusta on laskettu jälleen.

Tämä Suomen pisin riippusilta on ainoa tieyhteys Paraisten saaristoon. Silta on ollut pitkään erityisseurannassa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan sillan kuntoseurannassa on talven ja kevään aikana tullut ajoittain ilmi poikkeuksellisia mittaustuloksia. Sillan kuntoa on tarkkailtu jatkuvasti kiinteän monitorointilaitteen avulla.

Sillan rakenteita tarkastettiin torstaina. Tarkastuksessa todettiin tarve laajemmalle tarkastukselle. Torstaina kello 16 sillan nopeusrajoitus laskettiin 50 kilometristä tunnissa 30 kilometriin tunnissa.

Vuonna 2015 sillalle asetettiin nopeusrajoitukseksi 70 kilometriä tunnissa. Vuonna 2020 nopeusrajoitus laskettiin 50 kilometriin tunnissa.

Jo joitakin vuosia raskaan liikenteen ajoneuvojen on täytynyt pitää sillalla vähintään 60 metrin etäisyys toisiinsa. Lisäksi erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu.

Ely-keskus kertoo, että ensi viikolla tehtävän tarkemman tutkimuksen pohjalta määritetään jatkotoimia sillan käytön turvaamiseksi. Uuden sillan on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

Torstainen nopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa on ensivaiheen toimenpide.

Ely-keskuksen mukaan jokaisen autoilijan on nyt äärimmäisen tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta. Raskaan liikenteen on syytä tarkistaa kuormiensa painot, jotta sallittuja massoja ei ylitetä.

Ely-keskuksen mukaan sillan monitorointi on antanut viitteitä siitä, että sillalla on ajettu toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla.

Väylävirasto on jo aiemmin kuvaillut verkkosivuillaan, että Kirjalansalmen silta on elinkaarensa lopussa ja sillan alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita.

Lue lisää: Parhaita timanttijuttuja: Suomen suurin riippusilta vihittiin komeasti Maamme-laulun tahtiin – Kohta se puretaan, koska kukaan ei tajunnut, että sitä pitäisi huoltaa

Lue lisää: Suomen suurin riippusilta korvataan jättimäisellä rakennelmalla

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.