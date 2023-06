Legendaarisen urheilu­valmentajan koti­huvila jäi oman onnensa nojaan – Nyt sen on vallannut home

Turun urheilupuistossa sijaitsevasta Karikon huvilasta löydettiin valtava määrä homeitiöitä. Legendaarisen valmentajan kotia odottaa nyt purkukauha.

Vuonna 1922 valmistunut hirsirunkoinen huvila seisoo aivan Paavo Nurmen stadionin vieressä Turun Urheilupuistossa. Kaupungin omistama komea rakennus jäi seitsemän vuotta sitten tyhjilleen. Toissa vuoden joulukuussa talon vesiputket jäätyivät sen jälkeen, kun öljypoltin sammui teknisen häiriön vuoksi.

Laaja vesivahinko vaurioitti huvilan korjauskelvottomaksi.

Huvila seisoo Paavo Nurmen stadionin itäpuolella.

”Vauriot ovat niin pahoja, että rakennuksen korjaaminen tulisi yhtä kalliiksi kuin uuden talon rakentaminen, tilapalvelujohtaja Leevi Luoto Turun kaupungilta kertoo.

Kaupunki teetti rakennukseen kuntotarkastuksen Sweco Asiantuntijapalvelut Oyllä. Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaan rakennuksen korjausaste olisi jopa 90 prosenttia.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä tehtiin analyysi rakennuksesta otetuista lahonäytteistä. Tulokset olivat poikkeuksellisia

”Mikroskooppipreparaateissa ja näytteissä näkemäni homeitiöiden määrät ovat suurimmat koskaan pitkän urani aikana vastaan tulleet”, analyysin tehnyt dosentti kirjoitti lausuntoonsa.

Rakennus suljettiin terveysriskien vuoksi.

Kuntotarkastuksen karujen havaintojen jälkeen, kaupungin tilapalvelut joutui pohtimaan rakennuksen kohtaloa.

Rakennuksella ei ole suojelumerkintää, vaikka legendaarinen urheiluvalmentaja Paavo Karikko asui siinä vuosikymmenien ajan. Karikko toimi 1930-luvulla Suomen urheiluliiton yleisurheilun päävalmentajana ja Italian yleisurheiluliiton päävalmentajana.

Vuodesta 1938 alkaen Karikko toimi Turun kunnallisena urheiluohjaajana yli 30 vuoden ajan. Urheilupuiston kiertävä juoksureitti on nimetty Karikonlopuksi.

Valmentaja Paavo Karikko katselee kun juoksijat Olvi Salsola (vas), Matti Nurmi ja Tauno Kontio valmistautuvat kisaan Urheilupuistossa. Kuva vuodelta 1959.

Talo on toiminut myöhemmin muun muassa yhdistysten kokoontumistilana, mutta toissa vuoteen sitä käytetty vain kesäkuukausien ajan Paavo Nurmi Gamesin toimistona. Kun homevaurion laajuus paljastui viime vuonna, rakennus pysyi tyhjänä myös kesäkuukaudet.

Leevi Luoto kertoo, että asuinrakennukseksi kaavassa merkitylle rakennukselle on etsitty vuosien aikana sopivaa toimintaa, mutta rakennuksen sijainti keskellä urheilupuistoa on karsinut mahdolliset toiminnot nollaan. Esimerkiksi päiväkotikäyttöön rakennus on liian pieni eikä päiväkotitoiminnan vaatimaa saattoliikennettä voisi ohjata puistoalueen läpi.

Rakennus olisi vaatinut huomattavan peruskorjauksen jo ennen vesivahinkoa.

”Peruskorjauksen lisäksi kaksikerroksisesta rakennuksesta olisi pitänyt tehdä esteetön”, Luoto sanoo.

Hirsirunkoinen rakennus valmistui yli sata vuotta sitten.

Tilapalvelut haki rakennukselle purkulupaa viime vuoden toukokuussa. Ajatuksena oli, että tontille voisi nousta ulkokuntosali tai leikkipaikka.

Tilapalvelut toivoi luvan pikaista käsittelyä, jotta terveysturvallisuusriskin aiheuttava rakennus päästäisiin purkamaan ripeästi. Purkamislupahakemus on ollut nyt vuoden vireillä kaupungin rakennusvalvonnassa.

”Rakennusvalvonta joutuu pohtimaan rakennuksen suojelullisia arvoja. Ilmeisesti tämä on hidastanut päätöksentekoa”, Luoto arvioi.

