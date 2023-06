Turku Pride liittyy Helsinki Priden aloittamaan boikottiin, eikä suostu yhteistyöhön keskustan ja kokoomuksen kanssa. ”Niin kauan kuin puheet ja teot eivät kohtaa, joudumme valitettavasti miettimään näitä asioita”, Turku Priden edustaja kommentoi.

Turku Pride kieltäytyy Helsinki Priden tavoin yhteistyöstä keskustan ja kokoomuksen kanssa. Helsinki Pride ilmoitti viime viikolla, ettei se hyväksy keskustaa ja kokoomusta tapahtuman yhteistyökumppaniksi tänä vuonna. Järjestö perusteli linjausta sillä, että osa puolueiden jäsenistä äänesti translain uudistusta vastaan.

Turku Pride ry:n hallitus kokoontui Helsinki Priden ulostulon jälkeen ylimääräiseen kokoukseen viime viikolla ja päätti yksimielisesti, että myös Turku Pride kieltäytyy virallisesta yhteistyöstä kokoomuksen ja keskustan kanssa.

Myös Turku Pride perustelee päätöstä sillä, että puolueiden edustajien äänet jakautuvat translaki­äänestyksessä.

”Niin sanottu boikotti on voimassa, kunnes voidaan todeta näiden puolueiden arvojen kohtaavan Turku Priden arvojen kanssa tasavertaisuudesta puhuttaessa. Arvojen kohtaamisen tulisi näkyä ympäri vuotta tehtävissä päätöksissä”, Turku Priden puheenjohtaja Pinja Teponoja sanoo tiedotteessa.

Turku Priden hallituksen jäsen Jürgen Ross painottaa HS Turulle, että kyse on ihmisoikeuksista.

”Olemme Helsinki Priden linjausten takia joutuneet katsomaan omia yhteistyö­kumppaneihimme liittyviä linjauksia”, Ross perustelee.

Molemmat puolueet ovat olleet aiemmin tapahtuman yhteistyökumppaneita ja olisivat olleet sitä tänäkin vuonna ilman uutta linjausta.

Järjestö painottaa tiedotteessa, että sen mielestä pride ei ole vain juhla, vaan myös ”mielenosoitus tasavertaisuuden puolesta ja taistelua epätasa-arvoisia rakenteita vastaan”.

Turku Pride on joutunut Rossin mukaan pohtimaan tänä vuonna myös muiden mahdollisten kumppanien kohdalla, onko kyse niin sanotusta pinkkipesusta. Tiedotteen mukaan Turku Pride on kieltäytynyt kumppanuuksista ennenkin, jos ”kumppanuuden perustana on ollut vain oman puolueen, yrityksen tai järjestön markkinointi”.

Rossin mukaan kaikki puolueet ovat tervetulleita tapahtuman yhteistyökumppaneiksi, jos ne tukevat ihmisoikeuksia myös teoissa.

”Niin kauan kuin puheet ja teot eivät kohtaa, joudumme valitettavasti miettimään näitä asioita.”

Turku Pride kertoo tiedotteessa, ettei se estä yksityishenkilöiden osallistumista tapahtumaan.

”Tämä pätee kaikkien puolueiden edustajiin”, tiedotteessa todetaan.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.