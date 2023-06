Myynnissä olevassa Matildankartanossa on suosittu leipomo ja ravintola.

Suositussa ruukkikylässä sijaitseva Matildankartano on myynnissä.

Mathildedalin idyllisessä ruukkikylässä on myynnissä artesaani­leipomostaan tunnettu keltainen Matildan­kartano.

Kartanoa myydään vajaalla miljoonalla eurolla. Pää­rakennuksen lisäksi kartanoon kuuluu myynti-ilmoituksen mukaan kaksi talous­rakennusta. Asuinpinta-alaa on 475 neliötä ja tontilla kokoa 4 550 neliötä. Myynti-ilmoituksen mukaan kauppaan kuuluu myös yli hehtaarin kokoinen puisto­alue. Kiinteistön kuntoa kuvaillaan tyydyttäväksi.

Samasta kylästä on kaupan myös tiloja vanhasta kylä­koulusta, jossa on tällä hetkellä muun muassa suklaapuoti. Kylä­koulusta myydään puutalo-osakkeita yli puolella miljoonalla eurolla ja vajaalla 150 000 eurolla.

Mathildedalin ruukin perusti tunnettuun teollisuus­sukuun kuulunut Viktor Zebor Bremer vuonna 1852. Meren äärellä Salossa sijaitseva ruukki­miljöö on noussut suosituksi matkailu­kohteeksi ja houkutellut uusia asukkaita etenkin pääkaupunki­seudulta.

Matildankartanoa myyvä yrittäjä­pariskunta on itsekin kotoisin Helsingin suunnalta.

”Täällä on paljon meitä hurahtaneita pääkaupunki­seudulta”, sanoo kartanossa asuva kylä­leipuri Elina Rantamäki, 57.

Rantamäki ja hänen puolisonsa ovat pitäneet kartanoa kotinaan seitsemisen vuoden ajan. Nyt he ovat päättäneet myydä sen. Kartano tiluksineen ilmestyi myyntiin loppu­keväästä.

Pariskunta ei kerro julkisuuteen, miksi he myyvät keltaisen kartanonsa pois. Rantamäki vaikenee myös tulevaisuuden suunnitelmista. Hänen mukaansa myynti­päätökseen ei ole vaikuttanut esimerkiksi energian­hinta, korot tai yleinen kustannusten nousu.

”Ei tässä ole mitään dramaattisia syitä. Meillä on haaveita, unelmia ja suunnitelmia. Kerromme niistä, kun on aika. Toki myynti­päätös on haikea”, Rantamäki sanoo.

Matildankartanossa toimii pariskunnan hapanjuuri­leipomo ja ravintola. Rantamäen mukaan kartano palvelee matkailijoita kesällä normaalisti. Pariskunta on varautunut siihen, että kartanon myynnissä menee tovi.

”Jatkamme elämäämme normaalisti. Olemme rekrytoineet kesäksi henkilö­kuntaa. Se, että paikka on myynnissä, ei tarkoita, että laittaisimme heti pillit pussiin”, Rantamäki sanoo.

Kartanon asukkaiksi Rantamäki ja hänen puolisonsa päätyivät osin sattumalta. Alun perin he muuttivat kartanon naapuriin, vanhaan sivu­rakennukseen. Siinä vierähti vuosia. He perustivat kylälle leipomon ja olivat mukana panimo­toiminnassa.

”Kartanossa asui tuolloin vanhempi pariskunta. Kun rouva kuoli, herra suuntasi pääkaupunki­seudulle. Hän kysyi, kiinnostaisiko meitä ostaa kartano. Ensin ajattelimme, että emme me niin hulluja ole.”

Sitten mieli muuttui.

”Jumalaisen upea kartano­miljöö ja vanha sielukas puutarha. Me hurahdimme.”

Pariskunta on yhdistänyt kodin ja työpaikan. Leipomo ja ravintola ovat ala­kerrassa, asuintilat ylä­kerrassa. Nykyään kesäsesonki kartanolla on kiireinen.

”Heinäkuussa leipä ja pulla loppuvat viimeistään iltapäivällä. Emme pysty leipomaan niin suuria määriä. Olemme tosin sitä mieltä, että kyllä se leipä saakin loppua pienestä leipomosta”, Rantamäki sanoo.

Rantamäki ei paljasta, jääkö pariskunta Mathildedaliin.

”Aika näyttää.”

Kartanon myynnistä on kertonut aiemmin Salon Seudun Sanomat ja

Perniönseudun Lehti

.

