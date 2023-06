Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtaja rikkoi lakia. Hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi viime perjantaina tuomion, joka paljastaa miten kameravalvonnan laillisuutta työpaikalla voi tulkita. Metallialalla toimivassa yrityksessä kameravalvonta oli suunnattu niin, että sen avulla oli mahdollista valvoa yksittäisten työntekijöiden työpisteitä.

Asia oli tullut ilmi työsuojelutarkastuksella vuonna 2020. Aluehallintoviraston tarkastajan näkemys oli, että työnantajalla ei ollut asiallista ja lainmukaista perustetta kameravalvonnalle. Yrityksen näkemys taas oli, että kamerat kuvasivat tuotantoprosessia kokonaisuudessaan, eivät yksittäisiä työpisteitä. Lisäksi kameravalvontaa oli ulkona.

Kuvaamista perusteltiin muun muassa mahdollisten työtapaturmatilanteiden selvittämisellä ja yrityksen omaisuuden suojelemisella.

Vuonna 2021 yritykseen tehtiin toinen työsuojelutarkastus, jonka aikana todettiin, että työnantaja yhä valvoi työntekijöitä kameroiden avulla, eikä ollut noudattanut edellisen tarkastuksen tiimoilta saamiaan ohjeita. Työsuojeluviranomainen teki tapauksesta ilmoituksen poliisille.

Syyttäjä haki toimitusjohtajalle tuomiota yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta. Syyttäjän mukaan toimitusjohtaja oli yrityksen edustajana tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkonut kyseisen lain säännöksiä kameravalvonnan osalta.

Syyttäjä perusteli tätä sillä, että työpaikalla ei ole ollut ilmeistä väkivallan uhkaa tai muuta ilmeistä haittaa tai vaaraa, jota kameravalvonnalla olisi voitu estää. Työntekijät eivät myöskään käsitelleet merkittävää omaisuutta. Täten kameravalvonnan kohdistaminen yksittäisiin työntekijöihin ja työpisteisiin ei ollut syyttäjän mukaan välttämätöntä.

Toimitusjohtaja kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän vaati syytteiden hylkäämistä. Hänen mukaansa kameravalvonnalle oli edellytykset, ja työntekijöiden yksityisyyteen ei puututtu enempää kuin oli välttämätöntä.

Toimitusjohtajan mukaan kyseessä on tulkinnanvarainen laki ja sen vielä tulkinnanvaraisempi soveltamistilanne.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus joutui punnitsemaan, onko kameravalvonnassa ollut kyse yleisellä tasolla tapahtuneesta tarkkailusta vai yksittäisen työntekijän tarkkailusta. Lisäksi oikeus tarkasteli muun muassa sitä, onko kameravalvonnassa ollut kysymys työtapaturmien ennalta ehkäisemisestä ja olisivatko yksityisyyteen vähemmän puuttuvat keinot olleet riittäviä.

Oikeus totesi, että työpaikalla tapahtuvaa kameravalvontaa ei ole yleensä pidettävä yksityisyyttä loukkaavana, jos tarkkailtavat joutuvat valvonnan kohteeksi vain ohimenevästi ja valvontaa ei kohdisteta erityisesti kehenkään ihmiseen.

Käräjäoikeus toi esille, että työantaja saa käyttää kameravalvontaa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Valvontaa saa käyttää myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää yhden tai useamman tietyn työntekijän tarkkailuun työpaikalla. Valvontaa voidaan kuitenkin kohdentaa tiettyyn työpisteeseen, jos tarkkailu on välttämätöntä esimerkiksi työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhan ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan käyttöön ottama kameravalvonta mahdollisti yksittäisten työntekijöiden tarkkailun työpaikalla.

Oikeuden mukaan riittäviä perusteita lain pääsäännöstä poikkeamiseen vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisen tai omaisuuden suojaamisen osalta ei ollut.

Käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtaja menetteli laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla, kun hän jatkoi kameravalvontaa sen jälkeen, kun oli saanut aluehallintovirastolta tarkastuskertomukset ja toimintaohjeet.

Oikeus jätti toimitusjohtajan rangaistukseen tuomitsematta, koska teko oli kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa viime perjantaina. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Aluehallintovirasto on tuonut esille, että tuomiossa on kyse merkittävästä asiasta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Suontausta kertoo tiedotteessa, että kyse tärkeästä tuomiosta, jossa käräjäoikeus on ottanut kantaa kameravalvonnan kohdistamiseen ja käytön perusteisiin.

Kameravalvonta on yleisesti käytössä työpaikoilla, mutta oikeuskäytäntöä on suhteellisen vähän. Jokainen uusi tuomio on avuksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain tulkinnassa, kerrotaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa.

