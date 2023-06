Nya Åland -lehden mukaan kauppa­neuvos Anders Wiklöf ajoi yli­nopeutta Ahvenan­maalla ja sai 121 000 euron sakot.

Ahvenanmaalaisen miljonäärin tuntuvat ylinopeussakot nousivat uutiseksi maailmalla.

Kyse on kauppaneuvos Anders Wiklöfistä, jota on tituleerattu jopa Ahvenanmaan kuninkaaksi. Muun muassa Ålandsbankenin suuromistajana tunnettu Wiklöf on saanut mainetta myös taidekeräilijänä.

Brittilehti The Guardian uutisoi tapahtuneesta otsikolla: Suomalaisliikemiehelle 121 000 euron ylinopeussakot.

Samankaltaisesti otsikoivat myös brittiläinen Daily Mail, australialainen ABC News ja uusiseelantilainen The New Zealand Herald. Uutisissa tuotiin esille, että Suomessa ihmisen tulot vaikuttavat ylinopeussakkojen suuruuteen.

Nya Åland -lehden mukaan Wiklöf ajoi ylinopeutta Järsövägenilla viime lauantaina. Miljonääri oli matkalla kohti Maarianhaminaa.

Lehden mukaan Wiklöf jäi kiinni nopeusvalvonnassa. Miehen kerrotaan ajaneen 82 kilometrin tuntinopeutta, vaikka alueen nopeusrajoitus oli 50 kilometriä tunnissa.

Nya Ålandin mukaan Wiklöf menetti ajokorttinsa kymmeneksi päiväksi ja sai 121 000 euron sakot.

Wiklöf kertoi Nya Ålandille olevansa pahoillaan tapahtuneesta. Hän toivoo, että sakkorahat käytettäisiin terveydenhuoltoon.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Wiklöf sai sakkoja ylinopeudesta. Nya Ålandin mukaan vuonna 2018 miljonääri sai 63 680 sakot ja vuonna 2013 saadun ylinopeussakon suuruus oli 95 000 euroa.

