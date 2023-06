Yksityisen yrityksen piti tarjota suonensisäistä nesteytyshoitoa Saaristo-festivaalilla. Nyt festivaali on kadonnut yrityksen sivuilla olevalta pop up -asemien listalta.

Nesteytyshoidon tarjoaminen festivaaleilla on herättänyt keskustelua.

Saaristo-festivaalilla ei olekaan myynnissä suonensisäistä nesteytystä.

Yksityisen yrityksen nesteytysaseman saapuminen festivaalille on peruuntunut. Yritys kertoi asiasta perjantaina sosiaalisen median kanavissaan. Saaristo-festivaali on kadonnut myös yrityksen nettisivuilla olevalta pop up -asemien listalta.

Saaristo-festivaali järjestetään Kaarinassa Hovirinnan rannalla tänään perjantaina ja huomenna lauantaina.

Lääkäriasema Elvyn julkaiseman päivityksen mukaan sekä sen että festivaalijärjestäjien tietoon tuli viime hetkellä edellytykset ”kattavammasta pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta, joka vaatii yhteistyötä viranomaisten kanssa, jos yleisötapahtumassa tarjotaan terveyspalveluita”.

”Yleisötapahtumissa tulee aina olla voimassa kattavat pelastus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Ei siis riitä, että tapahtumaan osallistuvalla terveyspalveluyrityksellä on luvat liikkuvien terveyspalveluiden tuottamiseen. Vastaavanlaista yhteistyötä ei ole ollut tietääksemme Suomessa aiemmin, jonka vuoksi hallinnolliset seikat vaativat odotettua enemmän selvittelyä”, Elvyn johtava lääkäri Antti Mauno kertoo somepäivityksen mukaan.

Elvyn nettisivuilla kerrotaan, että se tarjoaa nesteytys­hoitoa akuutista neste­hukasta kärsiville. Aiemmin on kerrottu, että Saaristo-festivaalin lisäksi nesteytysasema löytyisi myös Radio Nova -festivaalilta.

Elvyn päivityksessä kerrotaan, että se tekee festivaalijärjestäjän kanssa yhteistyötä, jotta pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat ovat asianmukaisesti järjestetty ensi viikonlopun Radio Nova -festivaaleja varten.

Elvyn johtava lääkäri Mauno kertoi aiemmin HS:n haastattelussa, että tarkoitus on auttaa aktiivisen elämän kuormittamia ihmisiä palautumaan ja toipumaan.

”Nestehoito soveltuu perusterveille 18–65-vuotiaille aikuisille, jotka haluavat kohentaa vointiaan”, Mauno vastasi sähköposti­haastattelussa.

Hoidon kerrotaan kestävän noin puoli tuntia. Neste­pussissa on suola­vesi­liuoksen lisäksi kaliumia ja magnesiumia. Elvyn mukaan hoidon hinta tulee olemaan tapahtumasta riippuen noin 100–200 euroa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on aloittanut selvityksen siitä, onko Elvyn toiminta kaikin tavoin säännösten mukaista.

Nestehoitoa on ollut jo jonkin aikaa markkinoilla ulkomailla, etenkin festivaaleilla, mutta Suomessa ei ole aiemmin ollut palvelua tarjoavia yrityksiä.

Turun Sanomat uutisoi tiistaina, että Saaristo-festivaalin teknisen tuottajan Toni Ruohosen mukaan nesteytyshoidosta heräsi useita kysymyksiä tapahtumaa edeltävässä viranomaispalaverissa, ja ensihoidon vastuuhenkilöt olivat kauhuissaan nesteytyshoidon tarjoamisesta.

”Sieltä tuli tieto, että Elvyn piste pitää kieltää. Ensiapusuunnitelmat Varhassa hyväksyvä henkilö sanoi, että jos nesteytyshoitoa tarjotaan, tapahtumassa pitää olla koko ajan ambulanssi. Se taas lisäisi kustannuksia”, Ruohonen kertoi TS:n mukaan.

HS Turku ei ole tavoittanut Saaristo-festivaalin edustajia kommentoimaan nesteytysasematapausta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ei tunne tapauksen yksityiskohtia, mutta hänen käsityksensä on, että Varhalla ei ole virallista kantaa siihen, voiko yksityinen yritys tarjota suonensisäistä nesteytyshoitoa festivaalilla.

”Se ei suoranaisesti Varhalle edes kuulu. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, onko tämä lääketieteellisesti perusteltua toimintaa. Jos ihminen oikeasti tarvitsee suonensisäistä nesteytystä, on yleensä kyse jo ensiaputyyppisestä toiminnasta”, Pietilä sanoo.

Hänen mukaansa normaali ihminen ei tarvitse nestetipusta kohtalaisenkaan nestehukan korjaamiseksi.

”Minun on vaikea nähdä, mikä olisi asiallinen peruste sille, että nesteytyshoitoa tarjottaisiin ensiaputoiminnan ulkopuolella. Kuulostaa hiukan harkitsemattomalta”, Pietilä sanoo.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.