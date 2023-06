Turun AMK:n kehittämää robottivenettä voidaan ohjata etänä. Ensi vuonna aluksen pitäisi ajaa jo täysin itsenäisesti.

”Tässä seilaa vesiliikenteen tulevaisuus”, lukee veneen kyljessä Turun Ruissalon Pursiseuranrannassa. Vene ei näytä futuristiselta, vaikka se sisältää tekniikkaa, jolla on tarkoitus mullistaa merenkulku.

Työvene Salama on Turun ammattikorkeakoulun kehittämä autonomisen liikenteen testialus. Tämä ”robottivene” lähtee liikkeelle torstaina ja kulkee ympäri Turun saaristoa läpi kesän. Tarkoitus on kerätä tekoälyä varten dataa, jota esimerkiksi alueen yritykset voivat käyttää autonomisen merenkulun kehittämiseksi.

Aluksi vene kulkee tavalliseen tapaan miesvoimin ruoria kääntämällä, mutta elokuusta lähtien sitä on tarkoitus ohjata etänä AMK:n Kupittaan kampukselta käsin.

Lain mukaan veneessä tulee olla mukana myös henkilö, mutta tämän tehtäväksi jää Salaman kyydissä lähinnä köysien irrottaminen sillä kaikki moottorien käynnistämisestä ohjailuun hoidetaan etänä.

Kesällä 2024 tarkoitus on testata jo itseohjautuvuutta.

Turun AMK:n Juha Kalliovaara (vas.) ja Jarkko Paavola (oik.) huomauttavat, että lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, jotta autonominen liikenne vesillä on tulevaisuudessa mahdollista.

Autonomisen liikenteen testialuksia on nähty aiemminkin, mutta AMK:n alus on ensimmäinen ei-kaupallinen robottivene. Se on myös Suomen ensimmäinen työveneeksi rekisteröity alus, jossa on sähkömoottorit.

”Tämä on Suomessa aivan uniikki ja herättää mielenkiintoa maailmallakin”, Turun AMK:n tutkimusryhmän johtaja Jarkko Paavola hehkuttaa.

Seitsemän metriä pitkä ja kolme metriä leveä alumiinivene on varusteltu erilaisilla kameroilla ja sensoreilla, joiden avulla sitä voidaan etäohjata.

”Sensorit toimivat erilaisissa sääolosuhteissa. Yhdistämällä sensorien tietoja saadaan luotettava kuva siitä, että edessä on vaikka kelluva asia, jota pitää väistää. Lämpökameralla voidaan vaikka tunnistaa ihminen vedessä”, Turun AMK:n johtava asiantuntija Juha Kalliovaara kuvailee.

AMK:n testialus kantaa nimeä eM/S Salama. Taustalla M/S Viking Grace.

Itseohjautuva meriliikenne olisi teknisesti mahdollista jo nyt, mutta ongelmat ovat sääntelyssä, joka ei ole Paavolan ja Kalliovaaran mukaan pysynyt kehityksen perässä.

”Kuka on vastuussa, jos tapahtuu onnettomuus?” Paavola antaa esimerkin ratkaistavana olevista kysymyksistä.

Kalliovaara lisää, että ongelmana on myös tilanne, jossa vesillä on samaa aikaa autonomisia ja ihmisten ohjaamia aluksia.

”Sääntely ei ole riittävän selvää. Esimerkiksi väistämissääntöjä pitää kehittää”, Kalliovaara sanoo.

Tekoälyyn luottavat robottiveneet ovat turvallisia, Paavola vakuuttaa.

”Suurin osa merellä tapahtuvista virheistä on ihmisestä johtuvia. Tietokone ei väsy eikä selaa kännykkää.”

Autonomiset veneet voidaan myös optimoida ajamaan ympäristöystävällisellä tavalla.

Suomi on autonomisen merenkulun kehittämisessä edelläkävijä, ja Turku on robottiveneiden testaamiseen sopivaa aluetta.

”Jos joku asia toimii Turun saaristossa, se toimii varmasti muuallakin”, Paavola huomauttaa.

AMK on saanut lahjoituksena erilaisia sensoreita yli miljoonan euron arvosta. Niiden ja erilaisten kameroiden kuva lähetetään langattomasti 5G-yhteydellä etäohjauskeskukseen, josta käsin venettä voidaan ohjata.

Ensimmäisenä autonomisia järjestelmiä otettaisiin käyttöön rahtilaivoilla. Se, että alus kulkee itsenäisesti ei kuitenkaan tarkoita, etteikö mukana olisi myös miehistöä.

”Miehittämätön ja autonominen alus pitää erottaa toisistaan. Alus voi olla autonominen, mutta mukana voi silti olla henkilöstä huoltotöissä”, Paavola kertoo.

AMK:n testialuksella tutkitaan myös, miten autonomista alusta voitaisiin hyödyntää vaikka ympäristön tilan seurannassa ja turvallisuutta tukemassa.

Mutta miksi aluksen nimi on Salama?

”Se on swahilia ja tarkoittaa turvallisuutta”, Kalliovaara paljastaa.

Nimellä viitataan myös aluksen käyttövoimaan eli sähköön.

”Ei liity veneen vauhtiin”, Paavola naurahtaa.

Vene kulkee noin viiden solmun nopeudella. Akuissa riittää virtaa Turusta Nauvoon ja takaisin.

Salamalla on tarkoitus kulkea vesillä seuraavat viisi vuotta ja tarvittaessa päivittää laitteistoa tekniikan kehittyessä. Rahaa projektiin on kulunut puoli miljoonaa euroa.

Salama on Suomen ensimmäinen sähkömoottorilla kulkeva työvene.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.