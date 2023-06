Pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet jaettiin eilen Turun Logomossa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tilaisuus pidettiin Suomessa.

Punainen matto johdattaa vieraat sisälle Turun Logomoon.

On maanantai-ilta ja alkamassa on historiallinen tapahtuma: Michelin-tähtien julkistamistilaisuus on ensi kertaa Suomessa.

Michelin Host City -projektipäällikkö Heli Nieminen Turun kaupungilta kertoo ennen tilaisuutta, että illan ohjelma on hänellekin osittain mysteeri. Meillä ei ole lupa kertoa illasta etukäteen mitään, hän sanoo.

”Salaperäisyys on heidän brändinsä ydin, ja he haluavat pitää siitä kiinni. Sitä olemme kunnioittaneet koko ajan. He eivät halua kertoa esimerkiksi gaalasta mitään etukäteen, vaan se on aina kävijöille yllätys”, Nieminen kertoo.

Hän on illasta innoissaan.

”Kyllä me nyt nousemme gastronomian kartalle sellaisella tavalla, mitä ei ole koskaan ollut. En tiedä miten olisimme tehneet sen ilman tätä. Olemme saaneet niin paljon buustia ruokakaupungillemme ja osaajillemme, ettemme ikinä olisi saaneet sitä muuten”, hän sanoo.

Michelin-tähtien jakotilaisuus on vain kutsuvieraille. Kaupunkilaisille järjestettiin kaksi kisakatsomoa, Kirkkopuiston terassilla sekä Hansakorttelissa.

Toinen kisakatsomoista oli Kirkkopuiston terassilla.

Sinne oli kerääntynyt paljon kiinnostuneita kansalaisia.

Ennen gaalaa on tarjolla kuohuvaa. Halukkaat saavat ottaa kuvan itsestään Michelin-ukon kanssa.

Paikalla on muun muassa norjalainen Michelin-tähtikokki Sven Erik Renaa. Hänen nimeään kantavalla Re-Naa ravintolalla on kaksi tähteä.

Fantastinen, Renaa sanoo, kun häneltä kysyy mielipidettä Turusta.

Hän oli sunnuntaina illallisella ”Kaskiksen sivuravintolassa”, jonka nimeä hän ei osaa lausua. Kyse on Kakolanruususta.

”It’s impossible”, Renaa toteaa.

Tilaisuuteen on saapunut myös Tommy Myllymäki, jonka tukholmalaisella Aira-ravintolalla on yksi tähti.

”Saa nähdä, mitä tapahtuu”, Myllymäki sanoo.

Sven Erik Renaa kertoo osallistuneensa myös Michelin-vieraille järjestetylle lounaalle. Tilaisuus pidettiin Suomen Joutsenella ja Forum Marinumilla.

Lounaalla kokkasi kaikkiaan kuusi suomalaista Michelin-ravintolaa. Turun Kaskiksen lisäksi ruokaa tekivät Olo, Finnjävel Salonki, Grön, Demo sekä keväällä toimintansa lopettanut Ora. Turusta mukana oli Kaskiksen lisäksi neljä ravintolaa: Roster, Nooa, Siro ja Smör.

”Se oli tietääkseni ensimmäinen kerta koskaan, kun Suomessa on ollut kuusi Michelin-ravintolaa kokkaamassa samassa paikassa”, Heli Nieminen kertoo.

Tähtienjakoseremonia alkoi kuudelta.

Heti palkintojenjaon aluksi sattui kömmähdys.

Ensin jaettiin vuoden nuoren kokin palkinto. Palkinnon tuli jakamaan tanskalainen huippukokki Esben Holmboe Bang. Hän luotsaa oslolaista Maaemo-ravintolaa, jolla on kolme Michelin-tähteä.

”Se on väärä”, Esben Holmboe Bang sanoi avattuaan kuoren.

Oikea kuori kiikutettiin lavalle ja sen sisältä paljastui suomalainen nimi: Jalmari Kunnas Demo-ravintolasta.

Viimein alettiin jakaa tähtiä.

Michelin-tähden saaneille kokeille annettiin tuttuun tapaan valkoiset takit. Takkeja ei kuitenkaan ilmeisesti riittänyt aivan jokaiselle. Yksi palkituista pyysi jossain vaiheessa puheenvuoroa ja sanoi mikrofoniin, että älkää luulko, että lähden tästä rakennuksesta ilman takkiani.

Suomeenkin tuli tähtisadetta: Porvoolainen Vår sai yhden Michelin-tähden sekä ympäristöystävällisyydestä kertovan vihreän tähden.

Lavalle nousi myöhemmin myös Tommy Myllymäki. Myllymäen Aira-ravintola sai toisen tähden.

Airan toista tähteä juhlittiin myös kisakatsomossa.

Kaikki palkitut nousivat seremonian lopuksi lavalle.

Tähtienjakotilaisuuden jälkeen alkoi iltaohjelma.

Mukana kokkaamassa oli kolme Michelin-ravintolaa: turkulainen Kaskis, islantilainen Óx sekä norjalainen Lysverket.

Suolaisia annoksia oli yhdeksän. Niistä erityisesti mieleen jäivät grillattu kesäkurpitsa vuohenjuustolla sekä hauella ja hauenmädillä lastattu tartaletti. Kaskiksen annos erityisen kaunis. Siinä oli kaviaaria, herneitä, parsaa, villiyrttejä ja raakaa mansikkaa.

Kaskiksen annos oli illan kaunein.

Ruoissa oli käytetty paikallisia raaka-aineita. Taimenannoksen perunat olivat Rymättylästä.

Yhdessä annoksessa oli ankkaa, mutta muutoin tarjoilu oli kala-kasvispainotteinen. Ruoissa oli käytetty paikallisia raaka-aineita.

Jälkiruokana oli petit four -pikkuherkkuja, gelatoa sekä Petris Chocolaten taidonnäytteitä.

Tilaisuus oli rennompi kuin voisi kuvitella, vaikka siellä olikin samppanjabaari ja kaviaarien maistelua. Tilaisuudessa ei ollut pöytiintarjoilua, vaan pieniä annoksia sai käydä hakemassa tiskiltä.

Suomen uusin Michelin-ravintola on porvoolainen Vår.

HS julkaisi arvion ravintolasta lokakuussa 2021.

”Seuraavan kerran kun Michelin-tuomarit saapuvat Suomeen, heidän kannattaisi vaivautua Porvooseen asti”, HS:n ravintolakriitikko Katja Nordlund kirjoitti.

Vårin Niko Lehdolle satelee onnitteluja.

Juuri ennen haastattelua häntä tulee tervehtimään Sasu Laukkonen, joka pyöritti toimintansa lopettanutta tähtiravintola Oraa.

”Tää on sun hetki”, Laukkonen sanoo Lehdolle.

Lehdon mielestä tunnustuksen saaminen tuntuu huikealta.

”Olemme tehneet aika monta vuotta, ja koko uran on tähdännyt tiettyyn hetkeen. Sen saavuttaminen on myös helpotus”, Lehto sanoo.

Turun Kaskis sai viime vuonna Michelin-tähden. Se oli ensimmäinen kerta, kun tähti meni muualle kuin Helsinkiin.

”Olimme viime vuonna vähän pettyneitä. Olisimme halunneet tehdä historiaa, olla se ensimmäinen Helsingin ulkopuolinen. Mutta Erik [Mansikka] ja se, mitä he ovat Kaskiksessa tehneet Turussa, se oli ansaittu.”

Lehto toivoo, että tämä avaisi pelin: että Michelin kävisi ensi vuonna Porvoossa muissakin ravintoloissa.

Turkuun ei tullut lisää Michelin-tähtiä, mutta ravintolat Siro ja Smör saivat maininnan pohjoismaisten ravintoloiden oppaaseen.

Lehdon mielestä Turku on hieno ruokakaupunki.

”Täällä on sama, mitä minusta tuntuu, että on Porvoossa: yhteys tuottajiin ja ylpeys paikallisuudesta.”