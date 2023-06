Tukesin ylitarkastajan mukaan tapauksessa oli olemassa ainekset vakavaan onnettomuuteen.

Pölypyörre nosti Jukuparkin pomppulinnat ilmaan, arvioi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka. Kolme ihmistä loukkaantui, kun tuuli tempaisi kolme pomppulinnaa useiden metrien korkeuteen Jukuparkin vesipuistossa Turun Impivaarassa lauantaina.

Koska sää oli onnettomuuden aikana aurinkoinen ja sateeton, Punkan mukaan tuuli-ilmiössä oli kyse pölypyörteestä. Pölypyörre sekoitetaan usein trombiin eli pyörremyrskyyn.

”Se voi ulkoisesti muistuttaa trombia, joka liittyy sade- ja ukkoskuuroihin. Pölypyörre esiintyy kuitenkin kirkkaan taivaan alla”, Punkka kuvailee.

Hän arvioi Jukuparkin pölypyörteen olleen tavallista voimakkaampi.

”Se pystyy liikuttamaan yllättävän isoja esineitä. Pomppulinnan kiinnitykseen on voinut tulla hetkellisesti kova kuormitus.”

Pölypyörteet ovat ihmisille harmittomia, jos ympärillä ei ole esineitä, jotka voivat lähteä lentoon.

”Hiekkaa voi mennä silmiin ja suuhun, mutta ei muuta”, Punkka sanoo.

Hänen mukaansa ei ole syytä erityisesti pelätä pölypyörteen iskevän omalla pihalla.

”On paljon todennäköisempää, että esine lähtee lentoon ihan tavallisena tuulisena päivänä.”

Voimakkaista pölypyörteistä tulee ilmoituksia vuosittain, erityisesti alkukesästä. Pyörteitä on Punkan mukaan esiintynyt esimerkiksi toreilla ja pelloilla.

Pölypyörteessä tuulennopeus voi nousta jopa 20 metriin sekunnissa. Kymmenistä sekunneista minuutteihin kestävän pyörteen halkaisija vaihtelee metreistä pariinkymmeneen metriin.

”Korkeutta on vaikea arvioida, mutta olen nähnyt videoita, joissa teltta on voinut lentää kymmeniä metrejä ylöspäin, joissain tapauksissa satakin metriä”, Punkka sanoo.

Lounais-Suomen poliisi selvittää Jukuparkin onnettomuuden kulkua. Tapauksesta ei ollut tehty rikosilmoitusta maanantaipäivään mennessä.

”Asiasta on kirjattu tutkintapyyntö. Selvitämme tapahtumia, ja sen perusteella arvioidaan, onko syytä epäillä rikosta”, kommentoi rikosylikonstaapeli Juha Heino.

Onnettomuus­tutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoo, ettei se tutki tapausta.

”Tapauksessa suurin kysymys on se, että miten ne [pomppulinnat] oli kiinnitetty maahan, ja sen tutkiminen kuuluu Tukesille”, Bieber sanoo.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Petteri Mustonen vahvistaa, että virasto tutkii tapausta.

Mustosen mukaan Tukes on tällä hetkellä tapauksesta mediatietojen varassa.

”Olemme pyytäneet toiminnanharjoittajalta selvitystä. Selvitämme, mitä on tapahtunut ja voiko tällainen tilanne toistua”, hän kertoo.

Vain kolme päivää ennen onnettomuutta Tukes muistutti pomppulinnojen huolellisesta kiinnittämisestä nettisivuillaan.

Mustosen mukaan virasto on ollut huolissaan pomppulinnojen kiinnityksistä viime vuosina. Samanlainen tiedote annettiin viime kesänä.

”Silloin ilmeni, että on ulkomailla on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joissa pomppulinna on lähtenyt lentoon.”

Tukesin tietoon tuli kesällä 2022 yksi läheltä piti -tilanne, jossa pomppulinna nousi pystyyn tuulen voimasta.

”Tapauksessa pomppulinna oli osittain kiinni maassa ja osittain se nousi lentoon”, Mustonen kuvailee.

Hänen mukaansa Jukuparkin tapauksessa oli olemassa ainekset vakavaan onnettomuuteen.

Jukuparkin johtajan Hannu Hellmanin mukaan pomppulinnat oli hakattu tiukasti maahan kiinni pitkillä kiiloilla. Hellman kertoi STT:lle, että pyörre kulki puiston läpi niin nopeasti, ettei onnettomuudessa olleita pomppu­linnoja ehditty tyhjentää.

Ylitarkastaja Mustosen mukaan yleisenä tuulirajana pomppulinnan käytölle pidetään yhdeksästä yhteentoista metriä sekunnissa.

