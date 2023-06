Tunnin junan toteutuminen synnyttää uudenlaisen positiivisen fiiliksen, sanoo Varsinais-Suomen maakunta­johtajana toimiva Kari Häkämies. ”Tulee tunne siitä, että kaupunkimme ja alueemme kehittyy.”

Tunnin junan toteutuminen on hyvin looginen asia, sanoo Varsinais-Suomen maakuntajohtajana toimiva Kari Häkämies.

”Tämä oli ainoa iso ratahanke, joka oli toteuttamis­kelpoinen”, hän sanoo.

”Toki voi sen sanoa, että aina politiikoilla kotiseutu vaikuttaa.”

Loogisuutta tukee se, että hanketta on valmisteltu pitkään, tarvittavat kaavat ovat kunnossa ja EU-rahoitusta saatu monta kymmentä miljoonaa. Turun ratapihalla ja Espoossa on aloitettu jo hankkeen mahdollistavat ratatyöt.

Hallitusohjelman mukaan Tunnin juna rakennetaan Turun ja Helsingin välille. Hanke käsittää Espoo–Salo-oikoradan rakentamisen ja Salo–Kupittaa-yhteysvälin parantamisen.

Häkämies painottaa, ettei hanke ole pelkkä varsinaissuomalainen hanke vaan koko Suomen hanke.

”Venäjän [Ukrainassa] aloittaman sodan myötä Suomen painopiste siirtyy enemmän länteen. Vielä muutama vuosi sitten käynnissä oli Helsinki–Pietari hanke, nyt on selvää, että painopiste on siirtynyt.”

Tunnin junan myötä Suomi ottaa Häkämiehen mukaan askeleen kohti samantapaista junaliikenne­verkoston kehitystyötä, jota Ruotsissa on tehty jo vuosia.

Kuntakohtaisesti hanke mahdollistaa muun muassa Lohjalle aivan uuden reitin Helsinkiin, Häkämies luettelee.

”Pian Salo on ajallisesti saman ajomatkan päässä Helsingin keskustasta kuin helsinkiläinen lähiö. Ja asuntojen hinnat ovat meidän eduksi. Salossa lapsiperheenkin on edullista asua.”

Tunnin junan merkitys etenkin Turulle on Häkämiehen mukaan silti kiistaton.

”Tämä on Turulle suuri asia. Nyt saavutettavuus paranee, se on ollut rantaradalla etenkin talviaikaan heikko.”

Tavallisen matkustajan näkökulmasta uusi rata lyhentää matka-aikaa huomattavasti. Kyse on kuitenkin Häkämiehen mukaan suuremmasta asiasta.

”Saavutettavuuden paraneminen vaikuttaa elinkeinoelämään, kulttuuriin, tapahtumatuotantoon ja moneen muuhun sektoriin. Se helpottaa myös etätyöntekijöitä.”

Lisäksi Tunnin juna synnyttää uudenlaisen positiivisen fiiliksen, Häkämies kuvailee.

”Sitä on vaikea selittää rationaalisesti, mutta se on tunne siitä, että Varsinais-Suomella menee hyvin. Tulee tunne siitä, että kaupunkimme ja alueemme kehittyy”, hän sanoo.

”Olen varma, että se aiheuttaa sellaisen yes we can do -fiiliksen.”

Häkämies myöntää, että Tunnin junaan liittyy myös vaikeita asioita. HS:n haastattelussa muun muassa salolainen Ari Lindblom kertoi, että jos hanke toteutuu, hänen kotitaloaan uhkaa pakkolunastaminen ja purku.

”Aina tällaisissa hankkeissa joku myös häviää. Jonkun talo jää kaavan alle ja rata tulee jonkun pellon yli. Ei tietenkään Turun keskustassa, mutta lähikunnissa”, Häkämies sanoo.