Rumpalilla on vapaat kädet – Markku Ounaskarin ura muusikkona eri kokoonpanoissa on kestänyt jo kolme vuosikymmentä

Kulttuuri

Rumpalilla on vapaat kädet – Markku Ounaskarin ura muusikkona eri kokoonpanoissa on kestänyt jo kolme vuosikym

Pieni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vasta

Voi olla

Ounaskari

Ounaskari

Ounaskarin