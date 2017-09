Kulttuuri

Natsia ei hetkauta, että kirjailija boikotoi kirjamessuja – mikä on paras tapa vaikuttaa äärioikeistoa vastaan

Göteborgin

Messuille

Kummassakin

kirjamessut on ajanut kirjailijat kahteen leiriin: niihin, joille tärkeintä on rasismin vastustaminen, ja niihin, joille tärkeintä on sananvapauden toteutuminen kaikille yhtäläisesti.Tänä keväänä 150 ruotsalaiskirjailijaa ja -toimittajaa ilmoitti boikotoivansa Göteborgin kirjamessuja sen takia, että äärioikeistolainen Nya Tider -lehti saa osallistua messuille. Suomesta messuja boikotoi viisi kirjailijaa.Messuja boikotoiville kirjailijoille suurin huolenaihe on rasismi, jota Nya Tider edustaa.Suurempi osa kirjailijoista kummastakin maasta kuitenkin osallistuu kuin jättää osallistumatta. Osallistumiseen päätyneet vetoavat puolestaan sananvapauteen korkeimpana puolustettavana arvona.Jos lähtöajatuksena on se, että sekä osallistujat että boikotoijat enimmäkseen vastustavat äärioikeistoa, onko jompikumpi päätös toista parempi? Kun halutaan taistella vääryyttä vastaan, onko tehokkaampaa kohdata vai väistää?Boikotoinnin hyviä puolia on se, että viesti tapahtuman järjestäjille on selvä: jos haluatte minut, ette anna heille tilaa. Pois jättäytyminen kertoo suoraan sen, että rasismia ei suvaita missään tapauksessa.Huonoja puolia taas on se, että vastapuolta, tässä tapauksessa siis ruotsalaista äärioikeistoa, poisjääminen tuskin hetkauttaa.Yksikään natsi tuskin päättää olla vähemmän natsi sen takia, että kirjailijat eivät osallistu messuille.osallistumisen hyviä puolia on, että ei anna äärioikeiston omia tapahtumaa itselleen, vaan on paikalla ja mahdollisesti jopa kommunikoi omia näkemyksiään. Vaikuttamismahdollisuudet Nya Tider -lehden tekijöihin ja kannattajiin ovat epäilemättä suuremmat silloin kun heidät kohtaa kasvokkain kuin kotisohvalta huudellessa.Kohtaaminen kuitenkin toimii valitettavasti molempiin suuntiin. Osallistumisen huonoin puoli onkin se, että se saattaa osaltaan normalisoida äärioikeiston tekoja ja sanoja. Niihin saattaa turtua, vaikka ei koskaan pitäisikään hyväksyttävänä erotella ihmisiä rodun tai seksuaalisen suuntauksen perusteella.Toinen, edelliseen liittyvä ongelma on, että messujen hulinassa harva ehtii tehdä käännytystyötä rasistien parissa. Samanmieliset pysyvät samanmielisten joukossa, korkeintaan kyräilevät toisiaan kahvikupillisten ja juustosämpylöiden yli.lähestymistavassa on siis puolensa, eikä kumpikaan takaa oikotietä suvaitsevaisempaan yhteiskuntaan. Loppujen lopuksi äärioikeistoa voi kuitenkin vastustaa vain samalla tavalla, jolla äärioikeisto itse toimii: seisomalla yhtenä rintamana.