Tirkistelyä ja henkirikoksia – kahden harvoin kuullun oopperan tuotannossa paneudutaan rankkoihin muinaistarinoihin

Kulttuuri

Tirkistelyä ja henkirikoksia – kahden harvoin kuullun oopperan tuotannossa paneudutaan rankkoihin muinaistarin

”Tämän

Nykyajan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raitio

Mitä yhteistä

Neijonnälkä Kansallisoopperan Alminsalissa pe 29.9. ja la 30.9. klo 18, su 1.10. klo 15.