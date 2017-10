Maailman parhaana pidetty scifielokuva saa jatkoa perjantaina – Blade Runnerin jatko-osan ohjaaja HS:lle: ”Tämä elokuva on vaikein asia, mitä olen ikinä tehnyt”

Kulttuuri

, että sinulla on lempielokuva, jonka katsomiskokemus räjäytti tajuntasi.Pidit elokuvaa yöpöydälläsi ja hipelöit sen kantta aina ennen nukkumaanmenoa.Nyt kuvittele, että 30 vuotta myöhemmin saat tehtäväksesi ohjata elokuvalle jatko-osan. Siinä ajassa elokuvan arvo on kohonnut vuosi vuodelta. Se ei ole enää vain sinun ja kavereidesi suosikki, vaan pyhä mestariteos, jolla on fanaattisia seuraajia. Mikään ei saa mennä vikaan!Onneksi olkoon, larppasit juuri onnistuneesti Denis Villeneuvea https://www.hs.fi/haku/?query=denis+villeneuvea Perjantaina maailman ensi-illan saava Blade Runner 2049 on Villeneuven näytön paikka. Se on jatko-osa Blade Runnerille (1982), jota yleisesti pidetään maailman parhaana science fiction -elokuvana. Alkuperäisen elokuvan tekijät ovat mukana: käsikirjoittaja Hampton Fancher https://www.hs.fi/haku/?query=hampton+fancher kirjoitti jatko-osan, ohjaaja Ridley Scott https://www.hs.fi/haku/?query=ridley+scott toimi sen vastaavana tuottajana ja Harrison Fordkin https://www.hs.fi/haku/?query=harrison+fordkin palaa palkkionmetsästäjä Rick Deckardin rooliin. Pääosaa näyttelee Ryan Gosling https://www.hs.fi/haku/?query=ryan+gosling (jonka haastattelun voit lukea täältä https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005297654.html ).Elokuvan budjetti on 200 miljoonaa, ja siitä odotetaan täydellistä kaupallista ja taiteellista menestystä. Villeneuve ei ole epäonnistunut vielä yhdessäkään työssä.”Tämä elokuva on ehdottomasti vaikein asia, mitä olen ikinä tehnyt”, Villeneuve sanoo vakavana barcelonalaisessa loistohotellissa olevalle toimittajajoukolle. Hän on juuri kuvaillut, millainen ”esteettinen šokki” elokuvan näkeminen teini-iässä oli.Kun jatko-osaa tarjottiin, Villeneuve päätti heittäytyä työhön täydellisesti.Villeneuve (s. 1967) on ainoita ihmisiä, joiden voi edes odottaa suoriutuvan tehtävästä. Hän on kylmäävä visualisti, joka onnistuu kaivamaan esiin näyttelijöistään loistavia roolisuorituksia suuren skaalan elokuvissa. Erinomainen esimerkki tästä on Sicario (2015), jossa Emily Bluntin https://www.hs.fi/haku/?query=emily+bluntin esittämä nuori poliisi viskataan Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle, keskelle likaisinta huumesotaa. Jokaisen pitäisi nähdä elokuva pelkästään sen yökuvien tähden.Eikä sovi unohtaa Villeneuven edellistä Arrivalia (2015), Oscar-ehdokkuuksia saanutta hittielokuvaa siitä, miten kielitiede pelastaa maailman avaruusolioiden hyökkäykseltä.Villeneuve on jatkanut tismalleen samalla linjalla kuin ennen siirtymää. Hän vaikuttaa immuunilta sille musertavalle vaikutukselle, joka unelmatehtaalla tuntuu olevan lahjakkaisiin elokuvantekijöihin: pari keskinkertaista, huonosti menestynyttä studiospektaakkelia ja töitä ei enää heru. Miten se on mahdollista?Barcelonassa salaisuus paljastuu: Villeneuve tietää täsmälleen, mitä haluaa ja osaa vaatia sitä.”Oli pitkä prosessi määritellä, miltä maailma voisi tällä kertaa näyttää, joten minä ja kuvaaja Roger Deakins https://www.hs.fi/haku/?query=roger+deakins aloitimme työt viikkoja etuajassa. Olemme samalla aaltopituudella: piirsimme storyboardeja ja teimme paljon tutkimusta. Tiesin, että oli pakko aloittaa uneksiminen hyvin varhaisessa vaiheessa.””Rogerin kanssa kyse on aina valosta, valosta ja valosta. Ensimmäinen Blade Runner oli hyvin tummasävyinen elokuva, synkkä ja klaustrofobinen. Jatko-osasta tuli valkoinen, talviversio. Se liittyy ilmastonmuutokseen, joka on uuden elokuvan dna:ssa.”Blade Runner 2049 sijoittuu 30 vuotta alkuperäisen elokuvan tapahtumien jälkeen. Blade Runnerissa ihmiskunta oli oppinut valmistamaan synteettisiä ihmisiä, replikantteja. Nämä robottiorjat tekivät vaaralliset ja likaiset työt puolestamme, kunnes nousivat kapinaan.”Synteettisten ihmisten ongelma on sama kuin Frankensteinin https://www.hs.fi/haku/?query=frankensteinin hirviöllä: ne eivät ole kauhean tyytyväisiä tekijöihinsä”, sanoo Villeneuve.Hän pitää Blade Runner 2049:n käsikirjoitusta uskollisena alkuteoksen hengelle. Blade Runner perustui Philip K. Dickin https://www.hs.fi/haku/?query=philip+k.+dickin kirjaan Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968).”Rakastin sitä, miten hahmot kokevat jatkuvaa epävarmuutta siitä, ovatko he ihmisiä vai replikantteja. He testaavat itseään sitä varten tehdyllä laitteistolla ja epäilevät testin tulosta. Heidän identiteettinsä on niin hauras.”Jatko-osan aikaan vuonna 2049 ilmasto on romahtanut. Ilmastopakolaiset tungeksivat megakaupunkeihin suojaan ”sekopäiseltä säältä”, kuvailee Villeneuve.”Koko elokuva kamppailee elementtejä vastaan. Rakennukset ovat kuin bunkkereita.”Villeneuven lempiaiheisiin: aitoihin lavasteisiin ja käsintehtyihin efekteihin. Villeneuven kasvot vääntyvät tuskaiseen ilmeeseen, kun hän puhuu hetken green screen -teknologiasta, jolla kaikki elokuvaefektit nykyisin tehdään. Näyttelijät näyttelevät vihreän kankaan edessä, ja maailma lisätään kuvaan jälkikäteen tietokoneella.”Vietin puolitoista päivää green screenin edessä Amy Adamsin https://www.hs.fi/haku/?query=amy+adamsin kanssa [ Arrivalin kuvauksissa] ja melkein ammuin itseäni päähän! Se ei ole inspiroivaa. Kunnioitan ohjaajia, jotka pystyvät siihen, mutta minä en voi lukittautua 30 päiväksi huoneeseen kuvittelemaan elefanttia eteeni.”

