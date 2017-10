Kas tässä: jaoimme Nobelin kirjallisuuspalkinnon jo tänään – Jari Tervo ja muut kirjailijat paljastavat omat voittajasuosikkinsa

Kulttuuri

Kas tässä: jaoimme Nobelin kirjallisuuspalkinnon jo tänään – Jari Tervo ja muut kirjailijat paljastavat omat v

Haruki Murakami

Jari Tervo: Thomas Pynchon tai Orlando Figes

Tervon (s. 1959) uusimpiin kirjoihin kuuluvat Matriakka ja Pyrstötähti. Juttu jatkuu kuvan alla.

Tiina Raevaara: Ngũgĩ wa Thiong'on

Raevaaran (s. 1979) uusimpiin kirjoihin kuuluvat Veri joka suonissasi virtaa sekä Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle.

Petri Tamminen: Richard Ford ja Antti Tuuri, vuorovuosin

Tammisen (s. 1966) uusimpiin kirjoihin kuuluvat Suomen historia ja Meriromaani. Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Etgar Keret: Haruki Murakami

Israelin

Etgar Keret (s. 1967) kirjoittaa hepreaksi. Uusimpiin englanninnoksiin kuuluvat Seven Good Years: A Memoir ja Suddenly, A Knock at the Door.

Kjell Westö: Margaret Atwood

Westön (s. 1961) uusimpiin kirjoihin kuuluvat Den svavelgula himlen (Rikinkeltainen taivas) ja Hägring 38 (Kangastus 38).

HS.fi kertoo Nobel-raadin valinnasta ja kommentoi sitä torstaina heti klo 14 alkaen.