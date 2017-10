Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa englantilainen Kazuo Ishiguro – HS:n kirjallisuuskriitikot kommentoivat suorassa lähetyksessä

Helsingin Sanomien kirjallisuustoimittaja Antti Majander kertoo, kenelle hän antaisi kirjallisuuden Nobel-palkinnon:

”Minun Nobel-palkintoni saa tänäkin vuonna Ian McEwan , jonka tuotantoa olen koulupojasta saakka lukenut sitä mukaa, kun teoksia on ilmestynyt. Suhtaudun häneen kuin isoveljeen, joka on aina minua pari askelta edellä ja kertoo minulle, miksi maailmani on sellainen kuin se on. Hän on aina tosissaan, mutta harvoin tyystin vakava, sillä etenkin älykkäiden ihmisten edesottamuksiin lurahtaa usein jokin omahyväisyydessään hupaisa vivahde.”

”Kun tapasimme Lontoossa, hän kertoi olevansa sellainen tyyppi, jolla on aina sukat eri paria. Kurkistin pöydän alle: eivät ne olleet.”