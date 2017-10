Fanin ja kirjailijan kohdatessa tapahtuu isoja, kauniita ja outoja asioita, todistavat Salla Simukka ja Tommi Kinnunen: ”Olin vessassa, kun mies halusi ottaa kaverikuvan”

Kulttuuri

Fanin ja kirjailijan kohdatessa tapahtuu isoja, kauniita ja outoja asioita, todistavat Salla Simukka ja Tommi

Tämä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aloitetaan

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Aivan

Kaiken messukiireen keskellä tapahtuu suuria asioita.

Kinnusen

Kaiken kiireen

Näin kirjailijat kommentoivat romaanihenkilö Salme Malmikunnaksen messuhavaintoja:

Mitä Turun messuilla ei voi jättää väliin?

Turun kirjamessut 6-8.10.2017