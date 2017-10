Kulttuuri

Sunnuntain elokuvissa 1920-luvun film noir -klassikko ja Russel Crowe Nooana arkissa

(USA 2012) Poika ja hauveli ystävystyvät tv-elokuvanomaisessa perhe-elokuvassa. (K7) Hero klo 11.45(Saksa 1922) Huijaripsykoanalyytikko tohtori Mabuse (Rudolf Klein-Rogge) suggeroi ihmiset tanssimaan pillinsä mukaan. Valepukujen mestari on yksi elokuvahistorian hirmuisimmista pahiksista. Fritz Langin ekspressionistista mustavalkoista mykkäelokuvaklassikkoa on kutsuttu ensimmäiseksi film noiriksi. Käsikirjoitus on ohjaajan ja Thea von Harboun. Tämä on viime viikon sunnuntaina nähdyn suurtyön toinen osa. (K12) Teema klo 12.00(USA 2009) Sihteeri (Lindsay Lohan) teeskentelee olevansa raskaana, jotta pomo ei voisi erottaa häntä. Lara Shapiron romanttinen komedia on symppis. (K12) Hero klo 17.00(USA 2012) Konna toimittaa pakettia kökössä toimintaelokuvassa. (K16) Hero klo 21.00(USA 2014) Nooa (Russell Crowe) pelastaa vedenpaisumukselta arkkiinsa kaksi kunkin eläinlajin edustajaa, jotta elämä voisi jatkua uudessa paratiisissa. Moni Darren Aronofskyn fani putosi tuolilta kuullessaan, että tämä oli aikeissa herättää Raamattu-spektaakkeligenren uuteen eloon. Tarina on hukkua erikoistehosteiden tulvaan. Ohjaaja on omimmillaan kuvatessaan päähenkilön harhoja, unia ja näkyjä. Clint Mansellin ja Kronos Quartetin musiikki luo tunnelmaa. (K12) Sub klo 21.00(USA 2008) Tollot saavat käsiinsä ex-agentin (John Malkovich) muistelot. Coenin veljekset ovat jalostaneet rikoskomediassaan tavaramerkikseen muodostuneen vinksahtaneen mustan huumorin huippuunsa. (K12) Fox klo 21.00(USA 2008) Kuolemaantuomittu (Paul Walker) saa toisen mahdollisuuden. Jännäri ei olisi ansainnut edes dvd-levitystä. (K12) Kutonen klo 21.00(USA 1996) Vakoojaa (Tom Cruise) syytetään myyräksi. Brian De Palman ohjaus käynnistää samannimiseen 1960-luvun tv-sarjaan perustuvan toimintaelokuvasarjan ryminällä. (K12) Nelonen klo 21.30