Kulttuuri

Uusi elämäkerta kertoo myös sen, mitä Kalle Päätalo muisti väärin – Köyhästä ”huonemiehen pojasta” tuli Suomen

Kalle Päätalo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kirjailijaksi

Ritva

Suomen

Juice

Ylönen

Naiset

Elämäkerrassa