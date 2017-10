Helsinkiin saapuva Jesus and Mary Chain toivoo uutta punk-ilmiötä: ”Ihmisiä on helppo hätkäyttää ja joskus se on suorastaan välttämätöntä”

Kulttuuri

Helsinkiin saapuva Jesus and Mary Chain toivoo uutta punk-ilmiötä: ”Ihmisiä on helppo hätkäyttää ja joskus se

Skotlantilainen

The Jesus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen-vierailun

Uuden

Sinun

Helsingissä

The

The Jesus and Mary Chain ja Cold Cave Tavastia-klubilla (Urho Kekkosen katu 4—6) 10. lokakuuta klo 20.