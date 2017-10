Taidepoppari St. Vincent antoi haastattelun saunamaisen kuution sisällä: ”Elämme tuntemamme maailmanjärjestyksen viimeisiä hetkiä”

Kuka?

St. Vincent



Anne ”Annie” Clark eli St. Vincent on 35-vuotias amerikkalainen laulaja, laulun­tekijä ja multi-instrumentalisti. Pääsoitin on kitara.



Syntyi Oklahomassa, varttui Texasissa ja asuu enimmäkseen New Yorkissa. Opiskeli Berkleen musiikkiopistossa Bostonissa, mutta jätti opinnot kesken kolmen vuoden jälkeen.



Ura käynnistyi Polyphonic Spree -yhtyeen ja Sufjan Stevensin kiertuekokoonpanon jäsenenä.



Viisi soololevyä: Marry Me (2007), Actor (2009), Strange Mercy (2011), St. Vincent (2014) ja Masseducation (2017). Love This Giant (2012) syntyi yhteistyönä David Byrnen kanssa.